La guerrera Canaria que le ganó al coronavirus

En estos tiempos de Pandemia, hay miles de historias mínimas pero que dentro del contexto terminan de convertirse en grandes ejemplos para nuestra sociedad. Esta vez la protagonista, fue una doctora platense: Laura Suárez. Que además es rugbier y pentacampeona con el equipo femenino conducido por Fernando Torrijos. Sus compañeras en el equipo canario la consideran “Un Amor andante” y “un pilar fundamental para el grupo, ella hace de todo por todas, por eso la noticia de su contagio de Covid-19 nos impactó a todas”, palabras más palabras menos, estas frases fueron dichas a este cronista desde el seno del conjunto de Gonnet. Porque para “Laurita”, el rugby y su trabajo como médica, son “su vida”.

Lo cierto es que la doctora Suárez desarrolla su actividad profesional como Jefa de Residentes del Hospital Interzonal de la localidad de Ezeiza y tal como lo presentía desde que se inició la Pandemia de Coronavirus, se enfermó: “Ahora estoy bien, pero al estar todo momento tratando pacientes con Covid-19, sabía que era muy probable que lo contrajera. Y pasó. Al estar permanentemente con el grupo de residentes en la Guardia, el Hospital nos alquiló un departamento cerca y de esa forma evitamos contacto con nuestras familias y sobre todas las cosas, en el transporte público. Para llegar desde City Bell, tengo que tomarme dos trenes y un micro y desde que todo esto arrancó, estoy sin moverme de acá”. A lo que agregó: “Tuve síntomas dentro de todos leves, porque me quedé sin gusto y sin olfato y tuve algunos dolores musculares. Más allá de eso, lo más duro fue estar confinada 32 días, que fue el tiempo que se demoró en aparecer el negativo en los tests; pero acá estoy de vuelta, ni más ni menos porque hace falta que estemos acá”.

Cuando Laura volvió al Hospital, todo el personal le hizo un recibimiento muy especial y eso sin dudas, fue inesperado para la doctora deportista de nuestra ciudad: “No me lo esperaba, fue muy emocionante lo que hicieron mis compañeros. Me habían dado el alta los de la ART, así que con normalidad volví a mis funciones, y realmente los aplausos y toda esa buena onda fue como una caricia al alma”. La situación realmente mostró algo sencillamente espectacular, con los trabajadores y trabajadoras del nosocomio de Ezeiza dándole la bienvenida y a Laura emocionarse sorprendida por lo que pasó. Pero la doctora Suárez más allá de todo, rápidamente se puso el ambo y hoy por hoy recorre las terapias y las salas con enfermos de Coronavirus con la misma fuerza de siempre.

EL RUGBY COMO PARTE CENTRAL DE SU VIDA

La jugadora canaria es parte de una familia numerosa, oriunda de Puerto Madryn pero con fuertes vínculos con la ciudad de La Plata; Laura es la segunda de siete hermanas, su papá Alberto, fue jugador del club Los Tilos en su juventud y su mamá (ya fallecida), siempre tuvo a nuestra ciudad como parte intrínseca de su existencia.

La “Doc” Suárez además, en la continuidad de la charla, contó como el entrenamiento y el rugby la ayudó a recuperarse: “Entrenar fue mi cable a tierra cuando estuve encerrada 30 días entre cuatro paredes. Ya me pasaba antes igual, cuando estudiaba e iba al club, me liberaba, entrenaba 5 minutos y ya valía la pena. Ya cuando era chica quería jugar al rugby y no tenía donde. Ahora si alguien lo quiere hacer, puede ir y hacerlo en La Plata. Hice muchos deportes, pero nada como el rugby y el grupo que se formó, es parte de algo muy importante, nos enamoramos del club, generamos un sentido de pertenencia importantísimo. La gente nos reconoce, nos saluda, nos trata bien. Lo más importante igual es que nos dejen jugar al rugby y en eso La Plata es un club de avanzada”.

“LA HERMANDAD AMARILLA”

El equipo femenino de La Plata Rugby es una de las grandes cosas en la vida de la Doctora Suárez que además agregó: “Uno de los placeres que tengo en mi vida, es todo aquello que rodea la vida en el club. Festejar con mis compañeras, comer juntas, jugar con la camiseta amarilla. Cuando aparecemos en las tapas, es lindo, pero mucho más lindo es cuándo aparecemos todas. El género no es un limitante”. Finalmente la jugadora canaria dijo: “No sé cómo ni cuándo va a volver el rugby. El contacto en el deporte existe y es mucho. Incluso un Tackle es un algo potente donde no hay protocolo que valga. Se está hablando de hacer un hisopado antes de cada partido, pero sinceramente eso sería algo muy tedioso y no lo veo pero va a ser hermoso volver a jugar”.