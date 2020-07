En calle 4 ya preparan la lapicera para dos: Vargas y Mancilla

La mitad del mes de julio va pasando y en la agenda quedan varios puntos por resolver para los dirigentes albiazules. Desde hace una semana tras la reunión que hubo con Diego Maradona vía la plataforma Zoom, se buscó la forma de poder reactivar las negociaciones con Jorge Broun y Matías Pérez García, por expreso pedido del entrenador. Pero la verdad es que no han existido señales de parte de la representación del arquero y el volante ofensivo, a quienes el 30 de junio pasado se les terminó en vínculo con Gimnasia.

Mancilla era prioridad para Diego y en el caso de Vargas, le darán otra oportunidad

Con Broun por un lado hay una deuda que aún el Club tiene con el y hasta que no se salde no habrá chance de seguir negociando por un nuevo contrato, más allá que lo que pidió Fatura para renovar resulta “impagable” según la palabra de un dirigente Mens Sana; en cuanto a Pérez García, se le ofreció menos dinero del que ganaba y no hubo directamente respuesta, por lo que parece caso cerrado.

Así es que ni siquiera la intervención de Maradona pudo esta vez convencer a los futbolistas, a quienes el “Diez” llamó para que hagan un esfuerzo para quedarse. Los días pasan y parece asunto terminado, por lo que el cuerpo técnico albiazul empezó a buscar una alternativa para el arco, más allá que están Nelson Insfrán y Tomás Durso.

Pero lo que los dirigentes han podido cerrar hasta ahora de palabra, son los contratos de Harrinson Mancilla (a total pedido de Maradona) y lo de Jesús Vargas (una verdadera sorpresa de las últimas horas). Para el DT, el colombiano Mancilla es parte de la columna vertebral como lo es Paolo Goltz desde la defensa y también Broun desde el arco.

Mancilla quien hace poco más de un mes se mudó a nuestra Ciudad, arregló un contrato por 2 años y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022, como hizo Goltz. En el caso del mediocampista colombiano, además, pondrán una cláusula que habilitaría a una hipotética salida en diciembre de 2021, ante una eventual venta al exterior.

LO DE VARGAS, TAL COMO ANTICIPÓ EL DIA

En cuanto a Vargas, cuando parecía que su ciclo estaba cerrado, su representante pudo acordar un nuevo préstamo (sin cargo) con Estudiantes de Mérida, por lo que el juvenil delantero se quedará un año más en el Lobo. Si bien el venezolano no ha tenido mucha participación en el ciclo Maradona, para la dirigencia sigue siendo una apuesta el futbolista que supo integrar la Selección Sub-20 de la Vinotinto junto a Jan Hurtado, y tampoco significa una gasto importante para el presupuesto.

Y Diego dijo en la intimidad que le ve cosas interesantes a Vargas para hacerlo crecer como futbolista.

Así las cosas, desde la Sede de calle 4 se están preparando los nuevos contratos de los futbolistas para que en las próximas horas los firmen y queden a disposición de Maradona.