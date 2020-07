Video.- Fue a cargar nafta y casi la mata la manguera del surtidor

Una increíble escena que de milagro no fue tragedia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una estación de servicio de a ciudad de Bridgewater, en Tasmania. Las imágenes muestran cómo una mujer escapó por centímetros de una muerte segura.

Todo ocurrió el pasado 19 de julio cuando la mujer, tras estacionar su auto, se dirigió al surtidor sin percatarse que el anterior cliente había olvidado quitar la manguera del surtidor antes de reanudar la marcha.

La clienta permaneció ajena al peligro mirando la máquina mientras la manguera se iba tensando hasta que llegó a su límite y regresó de manera violenta a su posición original.

La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza aunque pudo abandonar la escena por sus propios medios. Sin duda que esta mujer tiene un Dios aparte. Mirá el video:

This near-miss happened at a service station in Bridgewater, Tasmania, this week. If that woman hadn't moved at the last moment... 😱 (Video: Tas Petroleum via @Storyful) pic.twitter.com/BsibvvQcYE