La F1, un polvorín: ahora Hamilton trató de "ignorantes" a dos conocidos referentes

Lewis Hamilton insistió en las últimas horas con el reclamo sobre más apoyo a la lucha contra e lracismo después de que algunos pilotos de la Fórmula 1 se hincaran y otro no en la previa del Gran Premio de Hungría disputado el domingo.

El piloto de Mercedes Benz pidió un accionar más decidido al órgano rector de la máxima categoría del automovilismo mundial entre otras solicitudes que involucraron a los pilotos.

Pero hubo polémica. Jackie Stewart, campeón de la F1 en 1969, 1971 y 1973, señaló: "Creo que Hamilton ha sido un gran ejemplo para mucha gente. Él habla bastante sobre estos temas, pero no creo que haya un problema tan grande como pueda parecer. No hay resistencia al cambio si alguien es inteligente y bueno en lo que hace".

A su vez, Mario Andretti, campeón en la temporada de 1978, también criticó al corredor de Mercedes: "Tengo mucho respeto por Lewis, pero ¿por qué ser militante? No debería mezclarse la política con el deporte. Siempre ha sido aceptado y se ha ganado el respeto de todos. Creo que todo el asunto es pretencioso y está creando un problema que no existe. Pintar el coche de negro no sé qué bien hará".

Hamilton respondió con dureza a esas declaraciones: "Es decepcionante, pero desgraciadamente es una realidad que algunos de la vieja generación que todavía tienen voz hoy no puedan darse cuenta de que hay un problema. Es pura ignorancia, pero no me detendrá a la hora de seguir buscando un cambio".