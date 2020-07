Maradona sigue dando muestras de su compromiso con el Lobo: será socio pleno

Sin lugar a dudas la mudanza de Diego Maradona a nuestra Ciudad para estar bien cerca de Estancia Chica fue una noticia que impactó mucho, por que si bien se hablaba de la posibilidad desde principios de año, finalmente se terminó dando el pasado sábado. Ya instalado en un barrio privado sobre la Ruta 2, el técnico Tripero tuvo un nuevo gesto que cayó muy bien en la familia gimnasista, que fue el deseo de asociarse a la Institución.

El secretario general del Club, Alejandro Ferrer, fue quien lo recibió en nombre de la Entidad y en la víspera dio precisiones de un pedido que le hizo el propio Maradona, y esto es hacerse Socio Pleno de Gimnasia. Vale recordar que tras su arribo el año pasado se lo nombró Socio Honorario, pero el técnico no se conforma solamente con eso.

“Quiero pagar y estar al lado del socio, de la gente”, tiró el Diez, ya instalado aquí

“Me gustaría ser Socio Pleno, pagar la cuota. Quiero estar al lado del socio, al lado de la gente de Gimnasia”, le contó ayer a este medio el propio Ferrer, todavía emocionado por el pedido de Diego. “Es que salió de él, uno no quería molestarlo con esas cosas, pero te deja mudo cuando te dice algo así y obviamente lo vamos a hacer. ´Estoy agradecido al Club´, me dijo y yo no lo podía creer”, afirmó el Secretario General albiazul, quien añadió, “y no solo él, sino quiere que se haga socio su asistente y además el cuerpo técnico”.

De esta manera, en las próximas horas Diego será un socio más del Lobo y junto a el varias personas más de su entorno, y seguramente tras esto se vendrá una campaña de parte del Club tratando de captar, a pesar de este mal momento, la mayor cantidad de socios posibles.

Ferrer afirmó que el técnico está muy bien físicamente y de ánimo, con muchas ganas de trabajar nuevamente con el plantel. “Quiere un equipo competitivo, darle la alegría al hincha de poder entrar en alguna Copa. ´Vamos por más´ me dijo antes de que me vaya de su casa”, contó el dirigente.

En plena cuenta regresiva para volver a los entrenamientos, mientras la dirigencia busca cerrar el armado del grupo, Maradona está expectante de comenzar esta nueva etapa mientras sigue entrenando con un profe personal, lo visita su médico y mejorando en su condición física ya que ha perdido poco más de diez kilos.

Lo que ha quedado claro es que Maradona está totalmente metido en lo que es el mundo Gimnasia. Se ha puesto a disposición de la Comisión Directiva apenas comenzó la pandemia por el tema económico se comunicó con los dirigentes para ver cómo podía ayudar; luego arregló su continuidad; supo hablar con los futbolistas buscando que se queden; y ahora se mudó a nuestra Ciudad para estar a 15 minutos del entrenamiento en Estancia Chica.

Y como si fuera poco en tiempos complicados pide hacerse socio, también a su asistente personal y su cuerpo técnico, y ponerse al frente de una nueva campaña de socios que sirva para aumentar la recaudación del Club. Es por ello que nadie se asombre en el futuro de ver el nombre de Diego Armando Maradona, en el padrón del Lobo.