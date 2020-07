El Reino Unido se diferencia de Europa y habilita ingreso sin cuarentena a turistas de 60 países

En un intento por salvar la temporada turística de verano, el Gobierno británico elabora una lista de hasta 60 países cuyos ciudadanos podrán ingresar al país sin restricciones desde el 10 de julio próximo, mientras que ya acordó un puente aéreo con España, Italia, Francia y Alemania.



Según el Ministerio de Transporte británico, la lista de países que se considera que representan "un riesgo reducido para la salud pública de los ciudadanos del Reino Unido", se mantendrá "bajo revisión constante" en el caso de que haya aumentos de casos de coronavirus.



El ministro de Transporte, Grant Shapps, confirmó esta mañana que los ciudadanos de alrededor de 60 países y territorios de ultramar británicos, ya no tendrán que ponerse en cuarentena cuando lleguen al Reino Unido.



Según el funcionario, esto significa un paso importante en la "reapertura de la nación".



Los países elegidos surgen de una evaluación del Centro Conjunto de Bioseguridad con Salud Pública de Inglaterra (Public Health England) y el director médico, Chris Whitty.



“Hoy marca el siguiente paso para reabrir cuidadosamente nuestra gran nación. Si usted es un turista listo para viajar al extranjero o una empresa que tiene necesidad por abrir sus puertas nuevamente, esta es una buena noticia para los británicos y una excelente noticia para las empresas británicas ”, afirmó Shapps.



Dijo que el Reino Unido trabajó incansablemente para llegar a esta etapa, y que, por lo tanto, la seguridad debe seguir siendo una prioridad y no dudarán en actuar rápidamente para protegerse si las tasas de infección aumentan en los países con los que se están reconectando.



El Gobierno aconsejó, además, que cualquier persona que planifique vacaciones o viajes al extranjero siempre debe consultar las últimas recomendaciones a las sedes consulares británicas en el extranjero y la existencia de medidas de aislamiento para su viaje de ida o de regreso.



El Ejecutivo discutió su plan para establecer "puentes aéreos" con un pequeño núcleo de países mediterráneos el 26 de junio pasado, pero el jueves surgió que la lista de países sería sustancialmente mayor.



Grecia se encontraba entre los países con los que el gobierno quería establecer un llamado "puente aéreo", pero anunció que prohibiría todos los vuelos desde el Reino Unido hasta el 15 de este mes debido a las preocupaciones sobre el nivel de casos de coronavirus en el país, según consignó el diario The Guardian.



Según la Asociación de Agentes de Viajes Británica (ABTA), el levantamiento de las restricciones de cuarentena en Inglaterra se recibieron con gran alivio por la industria de viajes.



La institución dijo que apoya la medida del Gobierno y adelantó que habrá algunos cambios en las experiencias de viaje debido a las medidas de salud y seguridad establecidas para limitar la propagación del coronavirus.



En las últimas 24 horas, se registraron 89 nuevos fallecimientos por coronavirus en el Reino Unido, según el Departamento de Salud y Atención Social (DHSC, por sus siglas en inglés), elevando el total a 43.995.



Las cifras oficiales del Gobierno no incluyen todas las muertes relacionadas con coronavirus en todo el Reino Unido, que se cree que superaron las 54.000, según otros conteos.