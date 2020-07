Clínica platense restringe consultorios, guardias y cirugías por crecimiento de casos de Covid-19

Los contagios de coronavirus crecen en La Plata y en ese marco los distintos centros de salud están en alerta y trabajando para intentar que no colapse el sistema sanitario. Unas de las clínicas que atraviesa una situación complicada es Ipensa que desde la próxima semana restringirá la atención en las guardias y los consultorios, mientras que sólo se harán cirugías de urgencia.

Así lo confirmó a este diario Andrés Marenzi, gerente del nosocomio ubicado en 59 entre 3 y 4, quien aseguró que "hubo un incremento de la internación de Covid en estos últimos días ya que de los hisopados que vienen una mayoría son positivos. Eso nos marca que el virus está siendo transmitido en toda la comunidad. Vemos las últimas noticias en el diario EL DIA que informan que hay una mayor positividad en casos y eso nos implica tomar medidas precautorias". Según confió, ese centro de salud hoy tiene 70 pacientes ambulatorios contagiados de coronavirus y en tratamiento. Además hay 70 internados (la capacidad máxima) de los cuales 20 se encuentran en el cuarto piso que son los casos sospechos o confirmados de Covid-19. Mientras que la situación en las unidades de terapia intensiva están a menos del 50% de ocupación: de las 8 camas disponibles sólo están ocupadas 3.

"La posibilidad de que nos encontremos con la ocupación total de camas disponibles nos hace tomar las mismas precauciones que tomamos al inicio de la pandemia, cuando cerramos la atención de consultorios, el quirófano lo dejamos abierto sólo para lo urgente como partos o alguna operación oncológica), y a medida que se fue dilatando fuimos abriendo más áreas. Con este panorama volvemos hacia atrás en un montón de aperturas y ahora tenemos que retomar las medidas para cuidar a los pacientes internados y a nuestro personal que es muy importante".

Debido a un audio que se viralizó entre los platenses, muchos fueron los que se comunicaron al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) y a la redacción para informarse acerca de la situación que atravesaba Ipensa. Marenzi fue claro ante la consulta de este diario y brindó todos los detalles de lo que se vive en ese centro de salud que, como la gran mayoría de la Ciudad, le da pelea al coronavirus.

"Trabajamos desde le inicio con la mitad del personal y en equipos por semana. Eso hizo que la cantidad de camas disponibles sea menor de las que teníamos. Ahora por la pandemia, que se incrementó el número de casos, sumado a otras enfermedades, llegamos al límite de capacidad operativa", sostuvo el gerente de la clínica, al tiempo que agregó: "La guardia se va a limitar a urgencias y emergencias estrictamente. Si venís por un cambio de receta o un dolor de cabeza no vamos a atenderte porque hoy no podemos hacerlo. Lo mismo que con los consultorios externos. Volvemos a la fase cero de atención médica de guardia por alguna urgencia estricta, pero no hay externos. Y en cuanto a las cirugías volvimos a lo necesario".

Por otro lado Marenzi resaltó que "hay que cuidar el recurso humano, que es el problema más grande que tiene la pandemia. No es tanto el respirador ni la cama de terapia, sino los médicos, enfermeros y el personal de salud. Nosotros tenemos bajo porcentaje de contagios del personal ya que no llega al 5% de la dotación. La mayoría es por pluriempleo y otros por contactos estrecho. El virus circula por todos lados". Por último se refirió al tiempo que tardan los resultados de los hisopados, una situación "que nos complicó porque había pacientes que estaban ocupando camas. Se hicieron reclamos por distintas entidades para que se abran algunos lugares como Tecnópolis o en La Plata la República de los Niños porque de esa forma se puede lograr la contención de enfermos que no tienen que estar en el sanatorio y así lograr una mayor disponibilidad de camas".

La situación en los centros de salud platenses

Cabe destacar que anoche eldia.com dio cuenta de la situación en la que se encontraban los distintos centros de salud platense (vea: https://www.eldia.com/nota/2020-7-30-18-9-0-este-es-el-cuadro-de-situacion-en-los-centros-de-salud-de-region-informacion-general). En esa nota se dio cuenta de que el aumento en el número de casos positivos alteró la capacidad hospitalaria en la Región pero que, afortunadamente, el crecimiento no fue de la mano con la cantidad de camas ocupadas, pese a que en algunos centros de salud la situación empieza a ser "crítica".

Según el relevamiento que volvió a realizar este medio, el porcentaje es mayor respecto a la semana pasada, tanto en pacientes en piso como en terapia intensiva. Ahora, el problema empezó a centrarse, además de la cantidad de internados, en la gran cantidad de personal de la salud contagiado.

En ese marco, sigue siendo el hospital Italiano el que tiene la mayor cantidad de internados. En total son 38, según información oficial. De todos ellos hay 24 en el piso y 14 en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Lo que se redujo en este nosocomio es la cantidad de sospechosos, ya que 21 ya tienen el diagnóstico positivo. "También bajó la cantidad de personas que vino para realizarse un hisopado", contaron.