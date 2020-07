El fútbol está de luto: a los 72 años falleció el ex DT Osvaldo Chiche Sosa

A los 72 años, murió el ex entrenador Osvaldo Chiche Sosa / web

El ex futbolista y entrenador Osvaldo “Chiche” Sosa falleció ayer a los 72 años, confirmaron Argentinos Juniors y Lanús, dos de los clubes que dirigió en su extensa carrera dentro del fútbol.

“Chiche” Sosa se encontraba internado en un sanatorio privado del barrio porteño de Almagro, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en febrero pasado, del que no se pudo recuperar.

“Hasta siempre Chiche”, lo despidió Argentinos, el club con el que quedó más identificado después de dirigirlo en seis ciclos (1970-71, 1974, 1981, 1992–94, 1997-00 y 2004-05), por última vez hace quince años.

“Argentinos Juniors lamenta con profundo dolor informar el fallecimiento de Osvaldo “Chiche” Sosa. Acompañamos a la familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, abunda el mensaje del club de La Paternal en Twitter.

“El Club Lanús lamenta el fallecimiento de Osvaldo “Chiche” Sosa, ex entrenador de la institución. Condolencias a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”, se sumó el “Granate” en la misma red social para enviar las condolencias a sus familiares.

DE EXTENSA TRAYECTORIA COMO DIRECTOR TÉCNICO

Sosa fue un futbolista de mucha calidad, que supo brillar en la década del ‘70 en Argentinos Juniors, donde tuvo dos etapas.

Debutó en Almagro en 1964, tuvo un breve paso por Independiente y, también, jugó en Ferro Carril Oeste.

Su carrera como director técnico consta de una foja abundante, donde supo dejar su huella imborrable en cada uno de ellos, ya sea en lo personal como así también profesional.

Además de todos sus períodos en Argentinos, al que ascendió a Primera División en 1997, Chiche Sosa dirigió a Almagro, Tigre, Huracán, Colón de Santa Fe, Deportivo Armenio, Mandiyú de Corrientes, Racing Club, Talleres de Córdoba, Chacarita Juniors, Lanús, Independiente, Quilmes y Atlético Tucumán.

Durante su internación, el presidente Alberto Fernández, reconocido simpatizante de Argentinos Juniors, se había preocupado por la salud de “Chiche” Sosa.

En sus últimos años de actividad profesional, Osvaldo Chiche Sosa se había dedicado, además, a dar charlas en el conurbano bonaerense y en el interior del país sobre la formación de jugadores infantiles y juveniles.

“Allí no existe la profesión de técnico de infantiles, entonces tratamos de darle un asesoramiento para que aprendan los valores y el sacrificio a través del deporte para poder triunfar en la vida. Me encuentro con muchas realidades y lo importante no es cambiar a los técnicos, sino asesorar a los que ya trabajan con los chicos porque son ellos los que conocen su vida”, dijo en una de sus últimas entrevistas realizadas a una radio porteña.

ALBERTO FERNÁNDEZ: “UNA FIGURA IMBORRABLE PARA LOS QUE AMAMOS A ARGENTINOS”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, fanático de Argentinos Juniors, lamentó ayer la muerte del ex futbolista y DT de la institución Osvaldo “Chiche” Sosa, a quien consideró “una figura imborrable” para todos los hinchas del club de La Paternal.

“Hoy (por ayer) nos dejó Osvaldo “Chiche” Sosa, una figura imborrable para todos los que amamos a Argentinos Juniors. Mi recuerdo sincero para él y todo mi cariño y acompañamiento para todos sus seres queridos”, escribió el primer mandatario en la red social Twitter.

En ese período, en el que Chiche Sosa se encontraba internado, el Presidente se había preocupado por la salud de Sosa, que fue jugador del “Bicho” en dos etapas y su entrenador en seis ciclos, uno de ellos con un ascenso a Primera División (1997).