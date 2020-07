Alcances de los feriados nacionales en la Ciudad

Por los feriados de hoy y mañana, desde el Municipio se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» RESIDUOS

Hoy y mañana no habrá servicio de barrido ni recolección (contenedores, bolsas negras, bolsas verdes y no habituales), por lo que se solicitó a la ciudadanía no sacar los residuos. El sábado los recorridos volverán a su cronograma habitual.

» SALUD

Habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los distintos Centros de Atención Primaria (CAPS); el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajará con total normalidad.

» CONTROL CIUDADANO

Se realizarán inspecciones y controles vehiculares; mientras que también se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de Atención al Vecino del 147.

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El estacionamiento medido no será aplicado en ninguna de las dos jornadas.

» MERCADO REGIONAL

Para el Mercado Central (y el Mercado Regional, se dispuso el normal funcionamiento de ambos espacios, con sus respectivos horarios habituales.

» TRANSPORTE

Funcionará con frecuencia de feriado. Es imprescindible ser trabajador o trabajadora esencial y contar con el Certificado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Permanecerá cerrado para el público, por lo que solo se atenderá a las empresas de velatorios y se realizarán inhumaciones.

» PUBLICIDAD EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Se puede publicar avisos desde su casa.

(Llamando al Tel. 425-0101 Int. 139 de 13 a 22 hs. pagando con su tarjeta de crédito)