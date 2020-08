Gollan: "Mientras en Capital sigan creciendo los casos, en el Conurbano vamos atrás de ese número"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró hoy que mientras sigan creciendo los contagios de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano "se irá atrás de ese número" y no descartó la posibilidad de "hacer un cierre más estricto" en el aislamiento siempre que la "sociedad lo acompañe".

"Mientras en Capital siga creciendo (la cifra de contagios) en el conurbano vamos atrás de ese número", dijo Gollan y apuntó que "esa es la lógica epidemiológica".

"En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguen creciendo los casos y eso hace que se distribuya por otros lugares urbanos en forma de oleada", dijo el ministro en declaraciones a El Destape Radio.

En cuanto a las medidas, no descartó la posibilidad de dar marcha atrás con la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio.

"Si esto sigue así hay que pensar de hacer un cierre más estricto, pero también hay que ver si la sociedad luego lo acompaña", dijo.

En ese punto, relató que alguien le preguntó sobre por qué se le restringía la libertad y explicó: "Es como si tengo un auto, no puedo ir a 180 kilómetros por hora porque puedo hacerme y hacer daño, hay que restringir ese deseo, eso es vivir en sociedad, implica que uno no puede hacer lo que quiere, pero hay gente que no lo entiende".

Sobre los casos de coronavirus en el AMBA, Gollan informó que hay registrados "más de 1.200 en el primer cordón, mil en el segundo y seiscientos y algo en el tercero -dijo- es porque claramente el virus tiende a homogeneizar por lo tanto hay tiempo para seguir creciendo".

El sanitarista explicó que "no es polemizar" sino que "sucedió así en todo el mundo" y remarcó que "los contactos van de CABA a la provincia, porque la mayor concentración de gente que llegó enferma, llegó a la Ciudad".

"La mayor concentración claramente empezó en la Ciudad, cuando uno ve la animación del mapa de los contagios es como una mancha de aceite con un epicentro que empezó en la Ciudad de Buenos Aires. Empieza donde hay más concentración y empieza a dispersarse y luego va tomando el total del conglomerado urbano, uno tiende a hacer acciones para frenar esto", agregó.

En relación a los testeos, el ministro dijo que la Ciudad todos los días hace entre 2.200 y 2.900 testeos de los residentes, mientras que la provincia más de 10.000, y que es por eso que "se encuentran más casos".

"En la Ciudad de Buenos Aires hacen los mismos testeos y nosotros multiplicamos por casi cuatro en el último mes, no es una crítica, es otra modalidad", señaló al tiempo que explicó que por cada caso que descubre un test de PCR hay otros casos sin síntomas y que por eso, es necesario tomar un indicador real que es "el impacto sobre las camas de las terapias, que es el el dato más fidedigno de cuanta gente se está enfermando".

El ministro aclaró que es "ridículo dividir la cuestión sanitaria del AMBA ya que la gente va a buscar la cama en el lugar donde esté". Y aseveró que "están saturadas las camas del sector prepago en la provincia y la Ciudad" pero que en el sector público de Buenos Aires "tenemos un 77% de ocupación de camas públicas".

"Hay esperanza en que la ciencia va a dar una respuesta, es un esfuerzo más por hacer para evitar no llegar al colapso del sistema para que la gente tenga una cama y no se muera", manifestó.