Diego Simeone: "Dimos todo lo que teníamos, pero no alcanzó"

Diego Simeone no dramatizó la eliminación de su equipo, el Atlético Madrid, a manos de Leipzig. La sorpresa que significó la clasificación del conjunto alemán dejando en el camino a uno de los favoritos en Lisboa, Portugal, donde se completará la presente edición de la Champions League no mereció más que la felicitación del entrenador argentino.

"Ha sido un año larguísimo: 40 días parados, 60 días parados, volver a jugar, 11 partidos seguidos, la presión de entrar en Champions, una semana parados, volver a entrenar... Lo dimos todo, no salió. A levantar la cabeza y volver el año que viene", resumió el Cholo en una conferencia de prensa durante la cual se lo observó más calmo que de costumbre.

"Estoy convencido que dimos todo lo que teníamos, pero no alcanzó. Y no pongo ninguna excusa, me gustó el rival, por el juego que desplegó y por la frescura que mostró", dijo Simeone en otro concepto brindado tras el durísimo golpe que significó quedar afuera de la Champions en una instancia a la que el club español había accedido en la condición de favorito para la serie de cuartos de final.

Consultado sobre la mayor intensidad mostrada por el equipo alemán, superior a la de Atlético Madrid, que fundamenta su estructura en ese item, el entrenador insistió con que "estoy convencido que hicimos todo lo posible, no teníamos más para dar... Claro que hubiera sido más lindo seguir, pero no se pudo".

Cuando el árbitro determinó el final del partido, se observó la imagen de Simeone aplaudiendo tanto a su equipo como al rival, lo cual según lo declarado tras el encuentro fue un gesto espontáneo.

El Leipzig fue superior en la mayor parte del partido y avanzó a las semifinales de la Champions League, dejando atrás a un Atlético Madrid solo se activo con el ingreso de Joao Félix.

"¡Ocho fouls!", gritó el Cholo mientras pedía tarjeta para Dani Olmo a los 30 minutos y el español había hecho una entrada fuerte sobre Lodi. Fue una postal que dejó ver al entrenador viviendo el juego a todo intensidad un partido que él mismo había calificado de peligroso ni bien conoció el sorteo de cuartos de final.

Por entonces, el Cholo había manifestado: "Va a ser un partido complicado, pero tenemos muchas ganas e ilusión. En los cuartos de final te encontrás siempre con grandes equipos. Creo que tenemos un 50 por ciento de posibilidades de avanzar".

En sensaciones volcadas a través de la página de Internet del club, agregó: "Nos toca un equipo alemán que viene haciendo una temporada magnífica en la Bundesliga, compitiendo todo el año en los primeros puestos. Tiene una forma de jugar muy ofensiva, con mucha gente ocupando el ancho del campo y velocidad en su juego. Será peleado".

Leipzig es el club más joven de los que definirán el torneo y no tiene conquistas. Fue fundado hace apenas 11 años, el 11 de mayo de 2009, y juega en la Bundesliga desde 2016. Está compitiendo en la Champions League por segunda vez, y ésta es la primera temporada en que supera la etapa de grupos, en la que se clasificó primero. Está invicto en el certamen.