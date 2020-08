Volcarse al arte, la expresión liberadora con que muchos platenses afrontan la pandemia

Nelly Suárez, ex jueza “ Estoy a punto de cumplir 80 años y gracias al taller del grupo Templanza comencé a pintar cuadros e hice un mural en el fondo de mi casa con la técnica del trencadís. Esta obra de dos metros cuadrados me llevó todas las tarde de un mes. Me gusta estar ocupada, no estoy para nada angustiada”.