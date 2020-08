Robaron otra vez en una escuela, frente a un destacamento policial en Barrio Aeropuerto

La cantidad de veces que han robado en la misma escuela de una zona de Barrio Aeropuerto es a esta altura imposible de determinar. Lo dicen en la comunidad educativa donde en las últimas horas recibieron la noticia de otro ilícito.

La escuela es la Secundaria 82 y Primaria 27 ubicada en 4 y 611.

Durante la noche desconocidos rompieron forzaron una entrada y una vez en el interior revolvieron y rompieron a su antojo.

"La escuela no está funcionando por la pandemia de manera que muchas cosas de valor no hay dentro pero no deja de ser un problema haber sufrido un nuevo robo", se señaló ante la consulta de ELDIA.COM.

"Durante el tiempo en que había clases con normalidad no pasaba un fin de semana largo en que no entraran a robar. Ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que robaron", dijo una docente que prefirió dejar su nombre en reserva.

Lo curioso y al mismo tiempo preocupante del episodio es que la escuela queda justo frente a un destacamento policial y al lado de una salita sanitaria. "Se llevan de todo: ropa, comida, de todo. Ahora todavía no hemos podido evaluar lo que se llevaron pero por lo visto han revuelto y buscado en todas las aulas y dependencias de la escuela", señalaron.