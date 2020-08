Agosto va camino a ser el mes de mayor venta en el año de dólares

Durante la primera mitad de agosto se vendieron más dólares que en todo el mes de julio. Se trata de una de las cifras más altas del año, ya que superó a mayo en tan solo dos semanas, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo a estos datos oficiales, este mes se perfilaría como el que tiene el mayor registro en la compra de divisas por parte de inversionistas y ahorristas. Se registró un resultado negativo de U$S 742 millones, frente al de U$S 679 millones de mayo. Además, esta cifra superó en U$S 174 millones a la de julio.

Esta demanda se da en el mercado paralelo, que sumó una mayor presión en los últimos días, luego de que el presidente Alberto Fernández y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, expresaran dudas sobre la continuidad del permiso para que las personas puedan comprar hasta 200 dólares mensuales.

De todos modos, desde el Ministerio de Economía descartaron por el momento un endurecimiento de las restricciones y estimaron que el mercado de cambios se estabilizará cuando concluya el canje de deuda, a principios del próximo mes.

Mientras, el Banco Central (BCRA) ajustó los controles y suspendió las operaciones de cambio a más de 4.600 personas sospechadas de participar en el mecanismo de “coleros virtuales”, a través del cual se usan cuentas de terceros para comprar el cupo de U$$ 200 dólares permitidos para atesoramiento.

La medida fue publicada a través de dos Comunicaciones (”C” 87905 y “C” 87906) en las que el BCRA informó los documentos de identidad y CUIL de unas 4.237 personas a las que “sin la previa autorización” de la autoridad monetaria las entidades financieras “no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación”.

La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales las personas incluidas en la lista pudieran operar y a los que, de no mediar una autorización explícita del BCRA, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos.

La denominación de “coleros virtuales” apunta a personas que abrían cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.

La cotización del dólar en el mercado bursátil avanzó la semana pasada 6,4 por ciento y el dólar informal subió 4,5 por ciento, en un contexto de volatilidad en la que los mercados estuvieron pendientes de las definiciones que se podrían dar en el plano cambiario. El dólar contado con liquidación (CCL) cotizó el viernes a $ 135, en tanto que el dólar “blue” cerró a $138. El dólar MEP, por su parte, se negoció a $ 129,52, con alza mínima de 0,1 por ciento y en el punta a punta semanal sumó 4,26 por ciento. También aumentó el oficial y el “turista”.