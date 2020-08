Teté Coustarot: “No hay temas de mujeres y temas de hombres”

Un programa. Cinco conductoras. “Mujeres de eltrece” llega a las tardes del canal del solcito esta tarde, donde se emitirá de lunes a viernes a las 14.30 con cinco mujeres al frente: Solita Silveyra, Claudia Gunda Fontán, Teté Coustarot, Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti conducen el nuevo magazine de El Trece, donde se abordarán desde hoy distintos temas periodísticos y de entretenimiento, además de incluir segmentos de humor y cocina.

“No me dejan contar todo lo que va a haber…”, confiesa, al otro lado del teléfono, Teté Coustarot, minutos después de terminar la última reunión por Zoom con el resto del equipo del nuevo envío. Teté llevará su elegancia y soltura al ciclo producido por LaFlia, “un programa coral”, define, donde cada conductora conducirá una vez por semana, con el resto acompañando. “Siempre una tiene que mandar al corte, hacer la apertura, el cierre, en fin, ordenar: nos vamos a ir turnando, una cada día”, explica la modalidad la periodista, modelo y conductora oriunda de General Roca, Río Negro.

Y no es solo la cantidad de mujeres al frente del programa lo que le dará su “coralidad”, su pluralidad de voces, sino también el hecho, agrega Teté, de que son “cinco mujeres diferentes, con cinco edades diferentes, por lo que es interesante: se dará una mirada distinta sobre distintos temas”. La franja de la tarde suele tener mujeres al frente (de hecho, en las mismas tardes de El Trece sigue “Mamushka”, programa de Mariana Fabbiani, en su nuevo horario de las 17) pero esta pluralidad de voces femeninas, y la señalada pertenencia a diferentes generaciones, asoma como una apuesta interesante para la señal.

“Por eso le dije que sí al programa, es lo que más me gustó de entrada: que en este momento que estamos viviendo, compartamos y veamos que si no nos juntamos es posible que las cosas salgan”, cuenta Teté. “Me parece bueno, una demostración de cinco mujeres juntas, debatiendo, contando lo que a cada una le pasa… Es una propuesta totalmente diferente”.

Teté agrega además que no será un magazine para distraer de la actual situación que se vive en el mundo con la pandemia del COVID: “La actualidad va a estar presente”, avisa, recuerda que una de las conductoras del envío, Roxy Vázquez, dio positivo recientemente de coronavirus, y advierte para los prejuiciosos: “A las mujeres nos interesan todos los temas, no hay temas de mujeres y temas de hombres”.

COVID Y DESPUÉS

La pandemia se cuela así en la conversación, como suele hacerlo en cualquier charla de estos días. Y la conductora, que se instaló con 16 años en La Plata para estudiar periodismo en la UNLP y lleva una vida en los medios, analiza cómo éstos han estado cubriendo esta emergencia sanitaria. “Hay de todo. Por momentos creo que hay un abuso de datos, hablamos de países y decimos ‘tantos muertos’...”, lanza, y pone un ejemplo: “Cuando a Roxy le dio COVID todas nos hicimos hisopados, y ahí te das cuenta de que hemos escuchado tantas palabras durante tantos meses, y cuando pasan las cosas uno no sabe realmente cómo actuar”.

“Hay también que tratar de dosificar, no estar todo el día repitiendo esa información, porque si no estamos hablando de muerte todo el tiempo”, opina Teté, y cuenta que lleva la cuarentena “como puedo, como todo el mundo, tratando de hacer lo único que sabemos que podemos hacer, que es mantener la distancia, lavarse las manos, usar el tapabocas, y evitar las aglomeraciones. Es lo único que sabemos que podemos hacer”. Y agrega: “Lo único que pido es que haya un tratamiento: la vacuna va a estar, pero yo pido un tratamiento, para que no haya tanta gente con tanto dolor”.

Para Coustarot, “Mujeres de eltrece” significa un nuevo compromiso laboral para seguir en movimiento en su cuarentena: continúa al frente de “Qué noche Teté”, los domingos, y conduce los envíos de cable “Tucumán 200 años de historia” y “Con Vos 24 horas”, programa de la Confederación Farmacéutica Argentina. La pandemia no puso freno a ninguno de ellos: “Los hago desde casa, grabo todo y mando todo por WeTransfer y ellos editan”, cuenta: seguir adelante a pesar de todo era para la conductora crucial.

“Sería demasiado en mi vida si me tengo que quedar inmovilizada en algo: toda la vida he trabajado mucho, y cuando apareció la pandemia sentí que había que encontrar una solución. Me compré un iPad, la productora me trajo las luces y grabo desde casa”, explica. “Es una etapa dificilísima la que estamos viviendo, tan inesperada, diferente a todo lo que cualquiera hubiera pensado que iba a ser este año”, agrega, pero dice que, como hizo ella con sus programas y aunque sea “bravo”, hay que buscar soluciones para seguir adelante, “acomodarse y aceptar: primero hacer un proceso de aceptación, y luego ver de que manera seguir”.