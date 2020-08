"Me voy a comprar un arma para tirar a matar", dijo la comerciante que luchó con un ladrón

Ana Karina Alach, la comerciante que forcejó con un ladrón armado en su comercio del centro de Ensenada, dijo que "no se si está bien reaccionar así, pero en ese momento quería matarlo" y anunció que se comprará un arma de fuego para, si volviera a ocurrirle algo parecido, "tirar a matar".

La comerciante ensenadense dijo a EL DIA.COM que "mi papá fue campeón de tiro, yo sé tirar. Lo tengo decidido. No voy a tirar a las rodillas, voy a tirar a matar", aseguró.

Como este diario informó, la comerciante fue sorprendida por un ladrón en su comercio del centro ensenadense donde ya se han cometido numerosos hechos de inseguridad y forcejó con él hasta echarlo. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad.

"Tenía la cortina baja porque estamos trabajando de esa manera, se había retirado una señora que había venido a buscar unas bombachitas, eran las 19.30 la hora de cerrar cuando el ladrón entró por el costado del mostrador y la verdad es que cuando vi el arma me asusté", dijo.

Más adelante contó que "empecé a forcejar con mi mirada puesta en su arma, no pensaba en otra cosa, me quería salvar yo. Ni siquiera atinó a que le diera la plata de la caja, que tenía nada más que 500 pesos porque las ventas había sido cero. En el forcejeo pensaba en sacarle la gorra para que lo vieran las cámaras porque con barbijo y con sombrero".

En uno de los pasajes más fuertes de su testimonio la mujer dijo que "tenía mis manos en su arma y yo a gritar y gritar. No me dijo nada en ningún momento. Solo una guasada (insulto) pero se ve que se sorprendió. En un momento mi dedo quedó sobre el de él en el gatillo y pensé en disparar, fue un segundo pero me acordé del abuelo de Quilmes y me dije, no, para qué. Incluso cuando se fue no le arrancaba la moto y pensé en seguirlo pero después me calmé".

"La verdad es que he tenido suerte. Me ha ocurrido en otro robo cuando trabajaba como visitadora médica y reaccioné igual. Hoy en día reaccionar así no se si está bien, pero quería matarlo, matarlo, matarlo", sostuvo.

La comerciante tuvo duras críticas a la policía y a la intendencia ensenadense al afirmar que "la policía tardó 15 minutos y están a seis cuadras y pasó un patrullero , le hicimos señas con los vecinos y no paró. Yo le pregunto (al intendente Mario) Secco a dónde nos quieren llevar. La gente no sabe lo que es el trabajo, les dan planes, bolsas. Yo no pienso pagar más la tasa de Seguridad hasta no tener un patrullero acá todo el día", afirmó.