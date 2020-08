Estudiantes y Gimnasia, contrarreloj, buscan armar el regreso al trabajo

Lo que toda la patria futbolera pedía, se dio. El “okey” del Gobierno Nacional ya está, y los planteles de Primera División de fútbol (tanto hombres como mujeres) están autorizados para volver a los entrenamientos el próximo lunes 10 de agosto; y hay que hacer la salvedad que Tigre también, por que más allá de estar en la B Nacional, jugará Copa Libertadores. Si bien había ganas y un protocolo preparado, nadie pensó que habría tanta inmediatez, y la fecha causó sorpresa. Al menos, se pensaba para una semana después, es decir del lunes 17 en adelante.

Todos los clubes de Primera División durante la jornada de ayer dejaron en claro que tienen un protocolo listo y armado para llevar a cabo sus entrenamientos, cada uno en sus respectivos predios. Los cuerpos técnicos y médicos estuvieron de reunión en reunión buscando ajustar cada detalle y la línea que se bajará a los futbolistas.

Pero más allá de esto, lo que más preocupa es que casi no hubo tiempo entre el anuncio y lo que será la vuelta a los entrenamientos, por que en el medio deberán realizarse testeos a jugadores, cuerpos técnicos y también los auxiliares que trabajan cerca de un plantel.

Y esto tiene que ver con los testeos. En principio la Asociación del Fútbol Argentino se haría cargo de 50 testeos por plantel, lo cual no alcanzaría. Después hay que ver qué tipo de testeos se realizan. ¿Quién se hará cargo de todos? ¿Se harán en el Club o en algún Centro privado?

Las respuestas y las nuevas preguntas se fueron dando durante toda la jornada de ayer y seguramente seguirá en el día de hoy. Lo cierto, es que desde el próximo lunes tanto el Country Club de City Bell como el predio de Estancia Chica en Abasto, volverán a recibir a los futbolistas de Estudiantes y Gimnasia, respectivamente.

MANOS A LA OBRA

El doctor HugoMontenegro fue consultado por este medio sobre cómo tomaron la noticia del regreso a las prácticas. “Sinceramente esperábamos que hubiese algo más de tiempo entre el anuncio y la vuelta a los entrenamientos. Más allá de esto, en lo personal lo que más me sorprendió fue el cambio de algunas cosas que teníamos en el protocolo, más que nada con respecto a los testeos. En el protocolo de AFA decía que íbamos a hacer testeos PCR 72 horas antes del inicio de los entrenamientos y el día de la práctica uno rápido, pero ahora se informó que AFA acercaría 50 testeos rápidos para realizar en cada club, que es distinto a lo que se había estipulado por PCR. En mi opinión su confiabilidad no es muy buena y tiene alto porcentaje de falsos resultados”, aseguró el médico albirrojo. Montenegro también dejó en claro que cada uno deberá hacer lo suyo y ser responsable en su comportamiento. “Hay que tener en cuenta que el jugador va a estar una hora y media en el club entrenando, cuidado y cumpliendo con todos los protocolos, pero acá lo más importante es lo que haga en las veintidós horas y media restantes también, que no se relaje en su vida personal”, afirmó.

Estudiantes por estas horas tiene todo bastante acondicionado en City Bell y se encuentra esperando lineamientos que se puedan dar desde AFA o el Ministerio de Salud, sobre todo con respecto a los testeos. Se sabe que no podrán ir más de dos personas en un auto al entrenamiento, hay varias canchas disponibles para entrenar y no estará permitido que el grupo desayune, almuerce o se quede concentrado.

Es decir, llegarán cambiados desde su casa con su propia botella para tomar agua, entrenarán, y luego se retirarán a sus domicilios. Tampoco se utilizarán los vestuarios, es decir, que cada futbolista se bañará en su casa.

En cuanto a cómo se afronta la situación en Gimnasia, también ya hay un protocolo establecido para utilizar el predio de Abasto, teniendo en cuenta que hay varios campos de juego como para desarrollar el entrenamiento, también se tienen en cuenta los diferentes ingresos, y lógicamente el hecho de desinfectar cada pelota y elemento que se use para la práctica.

El preparador físico del plantel profesional, HernánCastex, le explicó ayer a este diario que: “Estamos esperando precisiones respecto a hisopados. En función de eso, que es determinante para volver a trabajar, vamos a organizar todo lo demás de manera más detallada. Estamos a la espera de ese dato y si es viable comenzar el lunes, lo haremos el lunes. Pero como dije antes, eso va a depender de cuándo se haga el hisopado”, aseguró el “Profe”.

Y en ese sentido vale remarcar que no es obligación volver a entrenar el lunes, sino que a partir del día 10, los planteles están autorizados a volver a entrenar, pero también lo pueden hacer el martes o miércoles, por ejemplo.

Obviamente que hay un protocolo general que todos los clubes deberán cumplir y los cuidados de los futbolistas y trabajadores que participarán de cada jornada, desde limpiar cada pelota tras la práctica, el agua, la utilería, etc., teniendo en cuenta a favor que todo será al aire libre.

* La AFA nutriría a cada club de 50 testeos de los denominados “rápidos” y eso genera preocupación en el Pincha y el Lobo porque tienen un porcentaje de falsos resultados. Un tema crucial de inminente resolución.

*Los jugadores llegarán desayunados y cambiados a Estancia Chica y al Country Club en sus autos particulares (máximo dos por auto) y se irán inmediatamente después, desde el campo directo hacia sus casas.

*La AFA autorizó a los clubes a que sus planteles vuelvan al trabajo a partir del lunes. No obstante, si no están aún los resultados de los testeos, cabe la posibilidad de que directamente lo hagan el martes o el miércoles.

*Por lógica y atento a lo ya consignado, en las primeras semanas no habrá concentraciones en City Bell y Abasto. Será fundamental la disciplina de los futbolistas en su cuidado fuera del horario de entrenamientos.