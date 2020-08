Mega toma en Los Hornos: aseguran que los usurpadores avanzan con el tendido eléctrico y que aparecen "35 casillas por semana"

La toma en el predio que va de la calle 141 a 155 y 76 a 90, en Los Hornos, no para de crecer y los vecinos están cada vez más preocupados: ahora denunciaron que los usurpadores avanzaron en el tendido eléctrico clandestino y que aparecen cerca de 35 casillas por semana.

"El mayor problema es que los 'referentes' de la toma convencen a los demás que la urbanización va a ser como ellos quieren, y que se les va a dar asfalto y servicios a lo que se apropiaron, y no es así. El plan de viviendas es diferente, y hasta que no desalojen y no vengan a comunicarles que la urbanización no es como se les dice, sino que consiste en un plan de viviendas, recreación, y producción agro alimentaria, esto no va a parar", le indicó a EL DÍA un vecino, quien no quiso dar su nombre porque asegura que ya lo amenazaron varias veces de muerte.

En relación a cómo se encuentra el predio al día de hoy, detalló: "Nuevo tendido eléctrico clandestino, entre 30 y 35 casillas nuevas por semana y autos dentro del predio. Ese panorama hay hoy en el predio ante la atenta mirada cómplice de Gendarmeria. ¿Cuánto mas hay que soportar por parte de los vecinos?".

Quienes viven en el lugar contaron que no aguantan más y que viven con miedo. "Cada vez vivimos mas amenazados, cada vez sufrimos mas robos, e incluso robaron en la Escuela N°35 de 155 y 90, escondiéndose dentro del predio luego de robar", contó el vecino.

Por otro lado, gente del lugar también relató que anoche se llevó a cabo una olla popular dentro del predio con el permiso de Gendarmería y que, en la misma, "dejaron ingresar a todo el mundo con autos y materiales de construcción".

Vale recordar que el jueves 20 de febrero se realizó un desalojo en dicho predio, con un imponente operativo policial que se desarrolló en la zona, pero dicha medida solo fue un suspiro para los vecinos porque los usurpadores volvieron. Con el paso de las semanas el problema se va haciendo cada vez más grande e, inclusive, hace dos semanas hubo un intento de toma en terrenos linderos que son privados y por eso se llevó a cabo un operativo policial.