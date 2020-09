Cumbre en Barcelona: se define el futuro de Messi

Jorge Messi pasará a ser uno de los hombres clave en el culebrón del mejor jugador del mundo y el FC Barcelona. Sí, porque el papá del astro rosarino, además de ser su consejero es legalmente su representante y este mediodía estará volando rumbo a Barcelona para mañana tener un cónclave con Josep Bartomeu, el titular de la entidad azulgrana, en procura de lograr una “salida amistosa” y evitar que termine todo en un escándalo internacional.

Jorge Messi está en Rosario y hoy tomará un vuelo a la Ciudad Condal para mañana verse las caras con el presidente culé. La posición de los Messi es irreductible: el jugador considera que su contrato con el Barça ya ha terminado y es por eso que no se presentó ayer a entrenar en la Ciutat Esportiva. Entiende que ya culminó su vínculo con el club que lo arropa desde los 13 años.

Del lado de la Junta Directiva, Bartomeu está convencido de que Messi es propiedad del club y por eso se quiere mantener en esa posición de manera intransigente. Eso sí, en la segunda línea de su comisión, ya hay quienes entienden que lo mejor es bajar los decibeles y lograr un entendimiento para llegar a una salida “amistosa” del mejor jugador del mundo.

Es que los más razonables dirigentes del Barcelona entienden que Messi no dará el brazo a torcer y por lo tanto sería más inteligente que el club negocie su salida para conseguir un dinero y jugadores por su traspaso.

En tal sentido, todo indica que será el Manchester City el destino del mejor jugador del mundo, a partir del músculo financiero del equipo británico que cuenta con capitales de los Emiratos Arabes Unidos.

la prensa inglesa habla del máximo contrato de la historia del deporte de la isla

La prensa deportiva inglesa publicó distintas portadas aludiendo a la posible llegada de Lionel Messi al Manchester City, un traspaso que significaría “el mejor contrato de la historia” para un futbolista en la Premier League, al tiempo que destaca también el reencuentro del astro argentino con el entrenador catalán Josep Guardiola en el club británico.

“Traigan a Messi y mantengan a Pep”, exige en su portada el diario Sunday Express pidiéndole al Manchester City que concrete la operación para contratar al capitán del Barcelona.

El periódico británico bautiza al posible acuerdo como “el mejor contrato de la historia”, según refleja el diario Sport de Barcelona.

Por su parte, el Sport Star asegura que los ‘Ciudadanos’ están cerca de juntar a Pep Guardiola y Lionel Messi con contratos a largo plazo, lo que dispara el título “Double trouble” (Doble problema) por la dificultad financiera que representa.

“Sea como sea, el City está a la espera de confirmar la luz verde para intentar el fichaje del argentino. De momento, pese a estar confirmada la voluntad de Messi de abandonar el FC Barcelona, su salida está paralizada a causa de las diferentes interpretaciones en la cláusula de su contrato”, completa el rotativo inglés.

A todo esto, el volante chileno Arturo Vidal dijo que “las cosas no se están haciendo bien, y si el club tiene que mejorar, tiene que hacerlo de la mejor forma. Pero esto no es fácil, no se trata de sacar a los más grandes y ya la cosa va a cambiar”, declaró al canal Fox Sports.

Opinó que “Barcelona tiene que cambiar su forma de pensar, porque el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás, y los otros equipos están mejorando en otras partes”.

“El fútbol de ahora es más físico, con más fuerza, más velocidad, y a veces la técnica pasa a un segundo plano”, consideró.

“Un primer equipo, que yo pienso que es el mejor del mundo, no puede tener 13 profesionales y que los demás sean menores, este equipo tiene que estar siempre compitiendo. Cuando no avanza, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Acá tenemos al número 1, que es Leo Messi, pero también necesita ayuda”, agregó Vidal.

