Cañuelas: despedía a una amiga y le dieron 3 tiros para robarle el celular

Una empleada de la secretaría privada de la intendencia de Cañuelas fue asesinada de tres balazos por delincuentes que la asaltaron para robarle el celular frente a su casa.

El hecho ocurrió antenoche, alrededor de las 22, en Vicente Casares 144, del barrio La Unión, cuando Mirta Barcia (64) despedía a una amiga en la puerta de su casa y fue abordada por dos ladrones armados, que llegaron caminando y quisieron robarle el celular, un Samsung JA2.

La mujer primero se resistió y luego pidió auxilio, momento en que los delincuentes la hirieron a balazos y escaparon con el teléfono.

La víctima fue llevada al hospital local en un auto particular, donde murió como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

Cañuelas. Así escapaban corriendo los asesinos de Mirta Barcia, ejecutada de un tiro para robarle el celular. pic.twitter.com/gRh9GgBR28 — Mauro Szeta (@mauroszeta) September 9, 2020

La investigación por “homicidio en ocasión de robo” se encuentra a cargo de la Fiscalía Nº 1 de Cañuelas, a cargo del fiscal Lisandro Damonte y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Vicente, quienes ya solicitaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales. Una fuente de la investigación indicó que a unos cien metros del lugar del asalto se encontró una campera y que se analiza si le pertenece a uno de los atacantes.

Una testigo declaró ante los pesquisas que los asesinos no tenían más de 25 años, que ambos llevaban puestas capuchas y uno tapabocas.

Según las fuentes, la víctima era empleada en la secretaría privada de la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y se desempeñaba en el sector de “Decretos”.

La mujer se encontraba de licencia por la pandemia del coronavirus. “No caigo que te me fuiste, estábamos adentro felices, con tu bella sonrisa, con canto.... Solo sé que tengo un nudo en la garganta que no me deja respirar. Mi tía, mi segunda MAMÁ, ella se merecía estar acá, compartiendo su alegría, su canto. Muchos dicen que descanses en paz, pero para mi todo es una pesadilla”, publicó en Facebook Gabriela, sobrina de la víctima.