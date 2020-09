Negrete, el albañil que se hizo millonario gracias a goles platenses

Mercedes Ramón Negrete fue por unas horas “el” hombre del país. En un segundo pasó de ser un albañil de origen paraguayo, obrero textil que vivía en una pieza muy humilde en un conventillo en Villa Domínico a ser millonario. Y solo 24 horas después pasó a ser odiado por gran parte de la sociedad. Es que sin aviso alguno, abandonó esa misma noche tras enterarse que había acertado el PRODE a la que era su novia desde hacía 3 meses, Fabiana López. Jamás volvió a la piecita del conventillo y esa noche durmió en una habitación del Alvear Palace Hotel.

El domingo 16 de abril de 1972 Negrete se distraía en casa de su tía. Su novia le planchaba la ropa, cuando por televisión anuncian que solamente había un ganador del PRODE, juego que se había puesto en marcha solo dos meses antes. Era la primera vez que solo una persona acertaba los 13 partidos. Fueron seis “locales”, tres “empates” y cuatro “visitantes”. Pero Negrete se la jugó en dos partidos en los que dudó... y acertó. A la hora del brindis tras conocer que había ganado, declaró, “creo que Colón no podría ganarle a Boca y hasta creo que Gimnasia tampoco podría repetir otro triunfo así, nada más ni nada menos que contra Vélez, en Liniers. Pienso en esos dos, son los más raros ¿no?”, dijo mientras el país no podía creer que solo una persona se llevaba tamaña montaña de plata entre más de 2 millones de tarjetas jugadas. Puntualmente, eran poco más de 391 millones de pesos, algo así como 30 millones de dólares. Por esos días, el sueldo de Negrete era de 50.000 pesos Ley por mes.

Era la 11° fecha del Torneo Metropolitano del ´72, y en efecto, el humilde Colón de ese momento le ganaría al siempre poderoso Boca ajustadamente 1-0 (Negrete era de River, por eso de puro contra le puso a los santafesinos); y por otro lado Gimnasia le ganaba agónicamente a Vélez en el final por 3 a 2 en Liniers, territorio donde se imponía después de 15 años.

La boleta jugada en una agencia de Valentín Alsina de manera borrosa decía “Mercedes Negrete”. Todos pensaron en un primer momento que era una mujer, pero el segundo nombre del hombre en cuestión era Ramón, de 26 años.

El país se revolucionó ese domingo por la noche y hasta la historia de este obrero que gracias al PRODE se convirtió en millonario y luego dejó a su novia, le dio letra al autor Alberto Migré para sus novelas y un año más tarde por otro lado si filmó una película: “Yo gané el PRODE. ¿Y usted?”. Mientras tanto, la abandonada novia supo actuar en el ciclo “Los Campanelli”, que era lo más visto en la tele por esos días.

Pero nada de ello hubiese sido posible sin futbolistas de nuestra Región que con sus goles, sin saberlo, hicieron millonario a Negrete que inmediatamente regresó a su país y no volvió nunca más.

“ERA MIL A UNO QUE GIMNASIA NO PODÍA GANAR”

Aquel domingo de abril los hinchas de Gimnasia que estuvieron en Liniers se fueron felices. Es que el equipo venía muy mal. Había perdido 6, empatado 2 y ganado 2 en esos primeros 10 encuentros. Pero esa tarde en cancha del Fortín salió todo bastante bien y el Lobo pudo volver a ganar allí tras 15 años. Demasiada suerte para Negrete que le puso derecho viejo la cruz visitante a Gimnasia vaya a saber uno por qué.

El ex delantero Tripero, Walter Durso, fue tal vez el que más contribuyó para que Negrete ganara el PRODE ya que el tanto del triunfo para el Lobo, lo anotó a los 40 minutos del segundo tiempo. Sino era empate y Negrete se quedaba con 12 puntos. ​”La verdad que nosotros no veníamos bien, por eso ese gol que hago al final fue una gran alegría porque nos sirvió para ganar en un momento difícil”, comienza diciendo Durso, que rápidamente trae el caso de Negrete y el PRODE.

“Me acuerdo que después me hicieron una nota por radio y me dijeron que había un solo ganador del PRODE, si me había hecho algún regalo porque gracias a mi gol había acertado el PRODE solo”, cuenta con una sonrisa el ex atacante, “y yo no entendía nada. Obviamente que Negrete jamás me dio un peso, pero bueno, si yo no hacía ese gol, el no ganaba el PRODE. Fue una historia bárbara ¿no?”, remata.

El “Loco” sobre ese partido dice sinceramente, “la verdad por como venían ellos y como veníamos nosotros, era mil a uno que Gimnasia no podía ganar. Y éste Negrete le puso derecho a Gimnasia, nos tenía fe”, afirma sonriendo. Por otro lado cuenta, “en el plantel con dos o tres muchachos hacíamos una boleta, todo el mundo jugaba al PRODE, y esa tarde nosotros también le pusimos ganador a Gimnasia”.

“NO ERA MUY LÓGICO QUE COLÓN LE GANARA A BOCA”

Humberto Zuccarelli no duda ante el llamado y el motivo. En segundos recuerda la situación. “Sí, aquel gol de penal a Boca y el PRODE...” dice con una sonrisa. La tarjeta de PRODE empezaba a ser furor, “y los jugadores también la hacíamos. Con algunos muchachos en la semana jugábamos alguna”, agrega.

Pero la memoria vuelve a esa tarde del 16 de abril de 1972. A la cancha de Colón llegaba un grande como Boca, y Humberto defendía la camiseta Sabalera. “Fue un partido durísimo para nosotros. Colón en ese momento era un equipo bastante pobre, éramos un equipo chico, humilde, pero en ese entonces medio que lo teníamos de hijo a Boca, les ganamos varias veces y me tocó convertirle más de una vez”, comienza diciendo.

“El tema que jugando en Santa Fe nos hacíamos duros, éramos difíciles y ese año terminamos haciendo una buena campaña. Pero esa tarde no me la olvido más con ese penal. Me paré frente a la pelota, Rubén Sánchez que era el arquero se juega a la derecha y yo se la pateo a la izquierda y la pelota termina adentro. Andaba bien pateando penales, en esos 3 años en Colón hice 42 goles y 20 fueron de penal”, recuerda el “Flaco” Zuccarelli.

“Más allá de todo, Boca era Boca, y no era muy lógico que Colón le ganara a Boca. Era un 70 por ciento para ellos y un 30 por ciento para nosotros, ponele, y por jugar en nuestra cancha. El tema que de local teníamos un plus y se podía dar un resultado sorpresivo como terminó ocurriendo. Pero recuerdo que fue un partido trabado, muy luchado, típico del que hacía el gol, ganaba”, afirma el goleador de aquella soleada tarde santafesina.

Lo cierto es que Negrete tras pasar por varios programas de tele, radio y salir en revistas, cuando se supo que había dejado a su novia, pasó a ser mala palabra. Hasta algunas personas lo quisieron linchar en la calle al reconocerlo. Por eso estuvo “guardado” en el Consulado de Paraguay en Capital Federal. Recién 3 meses después Ramón y Fabiana se volvieron a ver, pero no para reconciliarse. Se cruzaron en Tribunales por la demanda que ella le hizo por el abandono. Negrete terminó dejando 17 millones (fueron 10 millones para Fabiana y 7 millones para su abogado). Después sí, Negrete se volvería a su país y no volvería nunca más ni a su trabajo ni a la humilde piecita de Villa Domínico junto a Fabiana.