Fuerte cruce entre Floppy Tesouro y Karina La Princesita: "Jamás dije que vos sos pedorra"

Floppy Tesouro y Karina La Princesita protagonizaron un fuerte cruce durante la gala del Cantando 2020 luego de que la modelo le reciminara a la cantante por un comentario que habría lanzado en un intervalo del programa

Pese a que la Princesita declaró que no le interesa mantener una relación, o una pelea, Floppy Tesouro le pidió explicaciones por el calificativo de "pedorro" que aparentemente le puso Karina al reclamo de que no la mira a los ojos cuando le da la devolución.

Karina minimizó las quejas de Floppy asegurando que hay un montón de participantes. “No es la única en el mundo, sinceramente no me da ganas de responder. Me pagan para darle una devolución y es lo que voy a hacer”, dijo la jurado.

"Alguien que te dice que el ida y vuelta con vos en el certamen es pedorro, no está bueno. Uno se ríe porque la palabra da risa, pero me parece un poco fuerte. Yo no me hubiese referido así a ella porque la respeto. Cada uno sabe lo que dice y hacer un mea culpa. Ella no solo no me pidió disculpas, sostiene lo que dice", disparó Tesouro.

“¿La viste a la nota o te la mandaron? Eso no salió de mi boca. Tener que dar explicaciones sobre eso me parece pedorro. No me interesa el tema, gracias”, la cortó La Princesita.

“Ojalá puedas tener una previa sin que me busques pelea”, cerró la jurado.

“Después el problema del ego es mío”, contestó Tesouro.

"Quizás ella piensa que todos hablamos sobre ella. Me hago cargo de lo que digo, no de lo que vos entiendas, tendrás que resolverlo sola. Yo nunca dije nada de eso, así que no se de dónde sale este debate. Si ven las notas entienden, si cazan al vuelo pasa esto. Yo soy muy clara cuando hablo, jamás me dirigí ni a Floppy ni a Moria, Moria sabe muy bien que si yo quiero decirle algo lo digo en la cara", remató Karina.