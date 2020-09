Messi debuta con el Barça en medio del escándalo

Barcelona, con la estelar presencia de Lionel Messi, debuta en la tercera fecha de la Liga española como local del Villarreal, tras no haber jugado las primeras dos jornadas por su participación en la fase final de la Champions League ganada por Bayern Munich, su verdugo.

El partido se jugará desde las 16 en el Camp Nou catalán, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus, y será televisado por la señal ESPN.

Sin dudas se trata de un inicio diferente para todo el mundo Barcelona, ahora dirigido por Ronald Koeman, y que cuenta con un Messi que da toda la impresión de seguir en el club contra su voluntad, tras la debacle en la Champions con la eliminación en cuartos de final con el histórico 2-8 ante los bávaros incluido, y la mala relación con el actual presidente del club, Josep María Bartomeu.

Como si esos motivos fueran pocos, en los últimos días también se concretó la salida del uruguayo Luis Suárez al Atlético Madrid, cuando el oriental era un gran compañero de equipo pero, sobre todo, uno de los más cercanos del capitán rosarino.

Ante esa salida, Koeman intentó quedar al margen de la decisión de liberarse de Suárez, según las declaraciones que efectuó ayer mismo en lo que fue la conferencia de prensa previa al debut en la Liga.

“Pareciera que yo soy el malo de la película y no es así porque respeté a Suárez como jugador y como persona. También son decisiones por parte del club que pensaba en cambiar cosas y yo apoyé esas decisiones”, se defendió el neerlandés.

La manera en que se fue Suárez motivó otro ataque de Messi para con la dirigencia, y el indisimulable mal humor del rosarino volvió a quedar en evidencia y provocar que el vestuario se transforme en una bomba de tiempo teniendo a su líder con pocas ganas de estar allí.

Lo concretó es que a partir de enero próximo Messi puede comenzar a planificar su futuro y a mover las fichas para emigrar de Cataluña, por lo que sólo el tiempo responderá a los interrogantes que surgen al respecto.

Por su parte, Villarreal, que cuenta con dos argentinos, el recién incorporado ex Pincha Gerónimo Rulli y el defensor Ramiro Funes Mori, tiene cuatro puntos en La Liga tras empatar con el Huesca y ganarle al Eibar.

“nos dará mucho poder ofensivo”

En la vereda de enfrente del Barça aparece el Atlético Madrid y más precisamente Diego Simeone quien, ya recuperado de coronavirus, se refirió a su flamante refuerzo en la previa al debut de hoy frente a Granada, desde las 11 y por DirecTV Sports.

“En Suárez encontré lo que necesitamos, ilusión y ganas de estar aquí. Su llegada nos dará mayor competencia interna y mucho poder ofensivo, nos hará crecer como club y como equipo”, explicó el “Cholo” en la rueda de prensa.

En cuanto a su inclusión o no, explicó: “No decidí si jugará el partido ante el Granada desde el inicio o en el segundo tiempo. Estoy con ilusión, ganas y energía, agradezco a todos los que me apoyaron durante el tiempo que estuve afuera por la Covid-19. Pese a que no tuve síntomas, estar aislado me puso mal, pero con el correr de los días y el apoyo de los médicos pude recuperarme”, concluyó.