Guernica: algunos ocupantes firman el compromiso del retiro y buscan una salida consensuada de la toma

El conflicto por la toma del predio en la localidad de Guernica podría llegar a su fin en las próximas horas. Según informó el gobierno bonaerense, ya se habrían comenzado a firmar de manera individual un compromiso de retiro del lugar por parte de los ocupantes.

Los convenios se firmarán con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Como anticipó este diario horas antes, la propuesta que los operadores de la mesa interministerial llevan a cada ocupante es que dejen las tierras y vuelvan a sus lugares de origen a cambio de trabajar en soluciones habitacionales personalizadas y dejar sin efecto cualquier actuación judicial por la toma.

En julio pasado, miles de familia ocuparon casi 200 hectáreas de un predio ubicado en la localidad de Guernica, lo que motivó que la justicia ordenara el desalojo el 8 de septiembre, tras una denuncia presentada por vecinos y una Sociedad Anómina, propietaria de lugar.



La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo, quien posteriormente postergó la desocupación de los terrenos hasta el 1 de octubre próximo.

Este martes, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dijo hoy que "hay soluciones urgentes y estructurales" en el litigio suscitado por la toma de terrenos en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, y destacó que "hay una postura muy obtusa de un sector de organizaciones sociales que están haciendo una utilización política del conflicto sin pensar en las necesidades de la gente".



"No reconocen que acá hay un Estado presente dispuesto a resolver lo urgente y resolver los problemas estructurales", dijo Larroque a Télam en el marco de la visita que realizó al predio ocupado en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón.



"Hay soluciones urgentes y estructurales. Lo urgente surge del censo que realizamos donde la mayoría pondera dos motivos: problema de hacinamiento y problemas de pago de alquiler", afirmó.



El funcionario Indicó que "en la urgencia nosotros podemos ofrecer una solución para resolver transitoriamente estas problemáticas y en lo estructural para trabajar tanto en Presidente Perón como en toda la provincia para generar lotes con servicios y una oferta de vivienda, pero eso requiere un tiempo que no es menor".



Luego, al referirse a las organizaciones sociales que permanecen intransigentes a la idea del diálogo y al acuerdo que propone el gobierno provincial, Larroque expresó que "cuando el Estado interviene se hace presente, es el momento de la solución".



"Yo creo que hoy hay una postura muy obtusa de un sector de las organizaciones que está haciendo una utilización política del conflicto sin pensar en las necesidades de la gente y no reconocen que acá hay un Estado presente dispuesto a resolverlo lo urgente y resolver los problemas estructurales".