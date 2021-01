El drama de una ex Chiquititas y Floricienta: el ex se llevó a su hijo

Catalina Artusi, la actriz que se hizo conocida por su participación en los programas infantojuveniles Chiquititas, Floricienta y Verano del´98, vivió una verdadera pesadilla. El futbolista Juan Manuel Torres era su pareja, con quien tuvo a Bacco, que hoy tiene 10 años y padece problemas respiratorios.

Al estar separados, tienen un régimen de tenencia compartida pese a que el hijo de ambos está más tiempo con la madre porque el padre vive en Corrientes con su actual esposa, con quien también tuvo un hijo.

El problema radica en que Torres pidió permiso para llevarse a Bacco a su lugar de residencia hace 4 meses. Pero como no se cumplieron los plazos Artusi lo denunció ya que sostiene que el menor tenía que volver "hace semanas", pero eso no sucedió.

Lo cierto es que la actriz vivió momentos de desesperación y sobre el drama que le tocó vivir sostuvo: “Hace 8 años que nos separamos y tenemos un hijo en común que es de riesgo porque tuvieron que hacerle una traqueotomía de chiquito. Cuidé a mi hijo toda la vida y me encuentro con esto. Pasó algo similar una vez, pero creí que no volvería a darse”.

Además resaltó que le envió a Bacco un teléfono celular para que puedan mantenerse comunicados madre e hija, pero dijo que se lo sacaron. Contó, en tanto, que sólo podía hablar con él desde el celular del papá, pero en alta voz.

La ex Chiquitas manifestó que el nene le contaba acerca de sus ganas de volver por lo que frente a la angustia que eso le provocaba viajó a Corrientes a buscarlo, pero no pudo encontrarlo. Es por eso que ella lo consideró un "secuestro" ya que bloquearon los teléfonos y no le contestaban.

En las últimas horas, Artusi ya respira aliviada ya que en las redes sociales contó que logró rencontrarse con su hijo.