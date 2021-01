VIDEO: El presidente Putin se zambulló en aguas heladas para cumplir con un ritual ruso

El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a cumplir hoy con la tradición religiosa de la Epifanía de cada año y, al igual que miles de cristianos ortodoxos, se zambulló en aguas heladas, algo para nada dificultoso para un declarado amante de los deportes de riesgo.

"Ustedes saben que tradicionalmente lo hace. Él (Vladímir Putin) no cambia las tradiciones", justificó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los medios de comunicación, aunque no precisó el lugar donde protagonizó el ritual.

Putin braves freezing temperatures to take part in traditional Epiphany dip pic.twitter.com/7klM1S4jxq