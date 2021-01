Uno de los mellizos Cozzi desligó al otro de la pelea y dijo estar “muy arrepentido”

Lucio e Ignacio Cozzi (31), los ex jugadores de La Plata Rugby Club que están detenidos por el ataque a golpes ocurrido hace casi una semana al término de una fiesta clandestina en una playa de Claromecó, declararon ante la fiscal Natalia Ramos y dieron su versión de lo que pasó. Recordemos que los mellizos se entregaron el jueves en la estación policial de Tres Arroyos, imputados por el delito de “lesiones graves” y ahora están alojados en la comisaría de Salto.

Luego de la indagatoria, el defensor de los Cozzi, Gustavo Giorgiani, confirmó que Ignacio reconoció haber sido el único que le pegó a Felipe Di Francesco (23), mientras que su hermano Lucio negó su participación en la pelea, aunque ambos admitieron que hubo una discusión previa con el hermano mayor de Felipe, Ramiro Di Francesco, cuando todos colaboraban con la limpieza de la playa tras el evento realizado el domingo pasado en los médanos, a 3.000 metros del Faro, en dirección a Orense.

En declaraciones al diario tresarroyense La Voz del Pueblo, el defensor calificó de “desmedida” la detención de los ex rugbiers por el promedio de la pena prevista para el delito que les endilgan, “lesiones graves”, que contempla entre 1 y 6 años de prisión. Además, Giorgiani está seguro de que la Justicia local “pretende dejarlos detenidos hasta el juicio oral”, medida que considera “desproporcionada”.

“Es el primer caso en veinte años que tengo un imputado detenido por el delito de lesiones graves doloso privado de su libertad. Me parece un exceso. Porque cuando se detiene, no es para tenerlo 4 o 5 días, es para asegurar la prueba y que los imputados estén a derecho hasta el juicio oral”, reflexionó, antes de agregar: “Si es justa la detención sobre los Cozzi, también tendría que serlo en todos los casos que tengan una misma figura penal. Y lo cierto es que no los hay”.

Con respecto a lo que pasó en la playa, dijo que “Ignacio Cozzi refiere una discusión, primero con el hermano de la víctima, a la que luego se agrega la víctima en un sector del médano donde se hizo la fiesta. Después, al acercarse a la camioneta, Ignacio mantiene otra discusión con la víctima, y ahí se producen dos golpes. Niega haberle pegado patadas”.

Remarcó luego que las lesiones que presenta Di Francesco “están objetivamente acreditadas”, sin pasar por alto que “la región en la que Ignacio Cozzi asegura que le dio el golpe, coincide con la lesión que tiene la víctima”.

Tras aclarar que vio las fotos de las heridas que fueron adjuntadas al expediente, Giorgiani detalló que “hay un hematoma debajo del ojo izquierdo, un corte en el tabique nasal y los informes médicos indican que podría haber una fisura en el tabique. En la lesión ocular hay una tomografía computada en la que yo noto que no habría ningún tipo de inconveniente. Después hay una lesión en la zona de la boca”.

El padre de Felipe declaró que su hijo “necesita dientes nuevos” por el impacto que adjudicó, por dichos de los médicos, “a una patada”.

En otro momento de la entrevista el penalista bahiense explicó que “para pedir una excarcelación sería más conveniente que se esclarezca el asunto a través de los testigos”, por lo cual presentará a seis personas que pueden reforzar su versión en una audiencia prevista para el próximo lunes. Según el abogado, existen otros “once nombres”.

Consultado por la supuesta diferencia física entre los implicados en el episodio, Giorgiani aclaró que “la discusión empieza con el hermano de la víctima, que mide 1.85 o 1.90. Los dos hermanos Cozzi son mellizos, no son gemelos, pero son muy parecidos. Con una contextura física de 1.70 metros y 75 kilos de peso. No hay una opulencia física con respecto a la víctima y, mucho menos, con el hermano de la víctima”.

Los Cozzi dejaron de practicar rugby hace varios años “por una enfermedad del padre”, dijo su abogado, destacando que Ignacio “está muy arrepentido de lo que hizo”, “por el sufrimiento que le provocó a la víctima y también a su hermano, que no tiene nada que ver”.