GameStop, la empresa que hace explotar las bolsas y perder millones a gigantes económicos

El fenómeno GameStop en la bolsa de EE UU no para de crecer. Ayer la acción de la empresa de videojuegos estaba a unos U$S 90 pero hoy ya llegó a tocar los U$S 3600. Una muestra de que la fiebre inversora impulsada por el subreddit r/WallStreetBets no frena y, lo que es aún más importante, contagia a otros valores, entre los que se encuentra BlackBerry, que triplicaba en pocos días su valor y promete seguir creciendo: de U$S 6,68 que costaba el 1ro de enero de 2021, pasó a los U$S 18,81 en los que se encontraba hoy.

Lo cierto es que pequeños inversores que se organizaron en las redes sociales lograron causarle grandes pérdidas a fondos tradicionales y también, lógicamente, ganar dinero. Incluso muchos sitios de compra de acciones colapsaron y hoy estuvieron fuera de servicio.

Al igual que GameStop, el alza de BlackBerry no está respaldada por anuncios positivos de la firma, desde donde confirmaron que nada la justifica. Lo cierto es que no existe razón lógica para que haya aumentado en esas proporciones , y lo único que parece estar ocurriendo, como en el caso de GameStop, es que un grupo enorme de pequeños inversores están sacudiendo el mercado con opciones sobre acciones y compraventa efectiva de valores de Blackberry.

Desde WallStreetBets aseguraron que "podríamos tener coches autónomos y eléctricos de Blackberry en los próximos 5 años", mientras que advirtieron que "es peligroso ser el que dice que no todo el rato estos días".

Melvin Capital, un prestigioso fondo de inversión, fue la principal víctima de lo ocurrido con GameStop ya que apostaron a que la acción caería y de repente se vieron con unas pérdidas del 30% por esa apuesta. Para tratar de compensar las pérdidas necesitaron una fianza de 2.750 millones de dólares de otros gestores de fondos, y hay quien dice que de seguir creciendo el valor de GameStop, este fondo podría terminar yéndose a pique.

En ese sentido se supo que dicha acción sigue subiendo gracias a los mensajes en Twitter de Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, y Chamath Palihapitiya, exdirectivo de Facebook y ahora CEO de Social Capital, quienes incentivar a invertir en GameStop. Es así que que la marcha de las acciones de GameStop y de BlackBerry pusieron de manifiesto las debilidades de un sistema en el que una acción parcialmente coordinada (o al menos, viral) puede lograr efectos sísmicos en diversas empresas y economías.

Los analistas sostienen que quienes fueron perjudicados en este juego perdieron por cubrir una acción floja y cuando entraron Musk y Burry, entre otros, todos los pequeños inversores detonaron lo que sería una cotización "lógica" de mercado y se quedaron "sin nafta" para cubrir. También explican que Melvin "debe tener opciones de compra a precios muy bajos. Debe estar obligada a vender, por ejemplo, a U$S 50 dólares estas acciones que el viernes subieron 51% y el lunes 18%. Lo que valen de más es plata que pierden ellos".