Polémica por el uso de locales del PJ para la campaña de vacunación en la Provincia

La viralización en redes sociales de un banner con el logo del gobierno de la Provincia y con unidades básicas de La Cámpora, el Frente de Todos y otras agrupaciones kirchneristas como puntos de referencia para inscribir a quienes se quieran aplicar la vacuna Sputnik V disparó una fuerte polémica en Pergamino y otros distritos bonaerenses, entre ellos La Plata. Y escaló hasta llegar a la Legislatura bonaerense, donde diputados de Juntos por el Cambio salieron a acusar al oficialismo de “politizar” la campaña de vacunación (ver aparte).

“Es preocupante que teniendo 27 Centros de Atención Primaria de la Salud, un vacunatorio municipal equipado y con recurso humano especializado y una Secretaría de Salud con personal profesional que trabaja sin descanso desde que comenzó la pandemia, el Estado Provincial difunda este flyer”, escribió en su Twitter el intendente de Pergamino, Javier Martínez, y publicó el volante que enumera los locales partidarios (ver foto).

Por eso Martínez, junto a sus pares de Juntos por el Cambio en San Nicolás, Manuel Passaglia, y de Ramallo, Gustavo Perie, envió una nota a Walter Martínez, director ejecutivo de la Región Sanitaria IV, para reclamarle información y “que los municipios tengan un papel fundamental” en los operativos contra el coronavirus.

En el texto, los alcaldes opositores también cuestionaron que la Provincia programe la vacunación en las escuelas, “las cuales deberían prepararse para el inicio del ciclo lectivo y, de extenderse la campaña por varios meses, esto podría ocasionar algún inconveniente en el desarrollo de alguna de las dos actividades”. En cambio, entienden que las dosis deberían aplicarse en los espacios sanitarios con las que ya cuentan sus distritos.

Pero el de Pergamino no es un hecho aislado. En La Plata, por caso, la unidad básica que la Juventud Peronista tiene en calle 4 entre 44 y 45 fue “acondicionada” como “posta de inscripción”, tal como anunció ayer el concejal del Frente de Todos, Guillermo Cara.

“Lo que hacemos es anotar a la gente que se quiere vacunar, asesoramos a quienes no tienen la capacidad para inscribirse a través de la página o la aplicación oficial de la campaña. Pero acá no se vacuna; las dosis se van a aplicar en las escuelas”, aseguró Cara.

Aunque en la Provincia admitieron la existencia de estos puntos de inscripción en locales partidarios, aseguraron que “no” se vacunará en las unidades básicas y tomaron cierta distancia de ellas: “En esos lugares no hay una vacuna, no son postas de vacunación y, si bien usan nuestra cartelería, no son oficiales. La vacunación se hará en las escuelas”, aseguró a EL DIA el director asociado de la Región Sanitaria XI (que comprende a La Plata, Berisso y Ensenada), Manuel de Battista.

No obstante, el médico cirujano aclaró que la Provincia “motiva que las organizaciones sociales y gremios nos acompañen en la inscripción”, para después criticar a La Plata “por no impulsar la campaña en forma activa”.

En la misma línea se expresó Cara: “Lamentablemente, la Municipalidad parece antivacuna”, disparó.

Mientras, en la Comuna apuntaron contra el “uso político” de la vacunación y tacharon de “impresentable” que la Provincia “pretenda hacer campaña política con este tema”, en medio de una polémica que también sumó denuncias en distritos como Rauch y Ensenada. Puntualmente en la localidad gobernada por Mario Secco una lectora de este diario advirtió la presunta vacunación a una militante kirchnerista que no entraría dentro del grupo de riesgo, algo que desmintieron desde esa comuna, al asegurar que “se trataba de una becaria del ministerio de Salud bonaerense, incluida en el grupo de logística para vacunar”.