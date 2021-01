Parque Pereyra: advierten que podría dejar de ser reserva de biosfera

Organizaciones no gubernamentales, instituciones, profesionales y vecinos alertan que podría caer el estatus de reserva de biosfera del Parque Pereyra Iraola, que le otorgó UNESCO al mayor pulmón verde de la Región. Apuntan que hay pasos administrativos y planes de preservación que no se estarían cumpliendo y esto hace correr riesgo de que se quite ese nombramiento. Fuentes de la Provincia aseguran que “se está trabajando en un plan, y se pidieron las prórrogas correspondientes para presentar la documentación y los informes exigidos”.

La situación provoca preocupación en los integrantes de la asamblea de la reserva de biosfera del Parque Pereyra, quienes hicieron público el problema y piden una solución en el menor tiempo posible.

El rango de reserva de biosfera compromete a las autoridades provinciales a asegurar el cumplimiento de tres funciones fundamentales: conservación, desarrollo y apoyo logístico.

Según explicó Alba Alé, jefa de los guardaparques del Parque Pereyra e integrante de la asamblea, “los organismos provinciales y los municipios involucrados tienen que responder a los requerimientos que pide UNESCO. Desde que se otorgó la condición de reserva de Biosfera, en 2007, no se hizo demasiado por preservarlo”.

¿Qué es lo que se debe hacer? Ampliar la zona de amortiguación del área núcleo de la reserva de biosfera, que es la de máxima conservación, en la que tienen que intervenir activamente los municipios de Ensenada y Berazategui, cediendo superficie. El otro punto está relacionado con la creación de la conformación urgente del comité de gestión, que es un espacio mixto entre actores del ámbito oficial y actores sociales (ONGs, instituciones, y otros partícipes del territorio), explicó Alé, en diálogo con este diario.

Según pudo saber este diario, el primer paso ya se dio. Antes de finalizar 2020 hubo una reunión entre el Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS), y los ministerios de Desarrollo Agrario y Seguridad. Fuentes del OPDS informaron que se acordaron criterios de relevamiento, redacción y entrega del informe al gobierno nacional (ministerio de Medio Ambiente).

El segundo paso, siempre según las fuentes consultadas, tiene que sumar a ese acuerdo y las actividades a desarrollar a los cuatro municipios intervinientes: La Plata, Ensenada, Berazategui y Florencio Varela. Y el tercer y último paso es la incorporación de las organizaciones territoriales.

También se planteó que se “trata de una cuestión patrimonial”, pero que también puede incluir fondos internacionales para promocionar actividades educativas y culturales.

La declaración tuvo lugar en 2007. Desde la Asamblea de reserva de biosfera del Parque Pereyra plantearon que “en 2018 el Gobierno provincial presentó un informe incompleto e inexacto que fue rechazado. Debido a esto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación solicitó en abril pasado al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que presenten el Informe de Revisión Periódica de la Reserva. El Gobierno provincial tenía tiempo hasta el 30 de septiembre pasado para enviar el informe pero aún no lo hizo, lo que pone en serio riesgo la consideración del Parque como Reserva de Biosfera”.

Desde el OPDS se indicó que fue pedida y otorgada la prórroga para presentar la documentación pertinente y se está trabajando para cumplir con ese paso. De este modo, no se corre riesgo concreto de perder el estatus de reserva de biosfera”. El parque cuenta con 10.000 hectáreas y una enorme biodiversidad, que la transforma en un enorme pulmón verde.