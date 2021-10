Rodríguez Larreta sobre los dichos a Cristina: "¡Cómo puede decir eso! Siempre lo mismo, buscando el culpable en el otro"

El jefe de gobierno de Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, y le primer candidato a diputado nacional por la provincia, Diego Santilli le respondieron a la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de que "tildara de republicanos de morondanga" que "buscan la impunidad de Macri".

Durante una entrevista que brindaron en la redacción de EL DIA, el jefe de Gobierno respondió: "Nunca contesto agresiones, nunca contesto agravios ni chicanas, no creo que sea bueno para el país, no creo que sea lo que la Argentina necesita".

Y agregó: "Podemos tener todas las diferencias del mundo con la vicepresidenta, pero de ahí a agredir o hacer este tipo de comentarios, yo no me meto en eso".

Ante la consulta sobre lo manifestado por Fernández de Kirchner de "buscar la impunidad de ex presidente Mauricio Macri", Larreta expresó que "siempre lo mismo, buscando el culpable en el otro, siempre igual, es una forma de ella sobre todo que no comparto, no me engancho y no contesto".

"Republicanos de morondanga, ¡cómo puede decir eso! me parece un agravio, yo jamás lo haría y no lo contestaría", finalizó