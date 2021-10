VIDEO. Francisco Uria Villca, el niño platense que desafía a la Pulga: "Messi, preparate porque te voy a ganar"

Francisco Ezequiel Uria Villca tiene 9 años y no se intimida ante nada. Confiado en su talento, desafía a Lionel Messi a hacer una competencia de jueguitos, seguro de que ganará. Sueño es dedicarse al fútbol de manera profesional y llegar a la Selección Argentina.

Apoyado por sus padres, su hermano mellizo que lo acompaña desde el arco y a sus hermanas Milagros y Eliana, juega en dos clubes: durante la semana en Romerense y los domingos en Independiente de Boyacá, en Capital Federal. Sus entrenadores, Gerardo Jurado y Leonor Kreisel, no pueden estar más orgullosos de lo que es como jugador y como compañero.

“Estoy todo el día con la pelota. Llego del colegio, me cambió y voy a la plaza”, cuenta el futuro jugador de la celeste y blanca en la sede de Romerense, donde luce con orgullo la camiseta y la bandera nacional. Recuerda jugar desde los 3 años y hacer hazañas con la pelota desde que tiene 5.

Su desafío a la Pulga llega desde el fondo de su corazón: “Entre él y yo, gano yo. Aunque como es mi ídolo, tal vez lo dejo ganar”. Su hermano mellizo lo acompaña en la misma categoría y, según dice, le ataja todo. “Lo que mejor hago es meter golazos”, describe.

Hace un año comenzó a desarrollarse en Romerense y luego se sumó a Independiente. No hay un día en que no toque la pelota, por lo menos un rato. Está dispuesto a asumir los esfuerzos que conlleva la profesionalidad y quiere seguir el camino de su ídolo: “Lo que más me gusta de él es que es humilde, es muy bueno y llegó a la Selección por su esfuerzo”.

Sin embargo, no se deja intimidar por su figura y le advierte: “Messi, preparate que te voy a ganar”. Antes que nada, siempre tiene presente a su familia. “Gracias a mi mamá, a mi hermano que me sigue a todos lados y a mis hermanas que creen que voy a llegar muy lejos”, asegura.

