Benjamín Vicuña habló sobre la China Suarez y la separación de Wanda Nara

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es el tema picante de conversación del fin de semana. Ahora se dieron detalles precisos del final de la relación entre la empresaria con el jugador del PSG y la propia Wanda fue quien reconoció que Suárez fue la responsable de su separación.

En medio del resonante conflicto, Benjamín Vicuña, ex pareja de la China Suarez se atajó: “No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender, esto es todo una pena y gracias por el respeto”, fue el mensaje de WhatsApp que Benjamín envió a diferentes programas del ambiente, dejando entrever que ya estaba al tanto de la supuesta relación y habría aconsejado a su ex que no se metiera con esa familia. Además, revelaron que Vicuña está muy enojado con la China porque desde que ella llegó a Madrid para trabajar “se pasa de jueves a domingo de joda y sus hijos quedan al cuidado de la madre de la actriz”.

Recordamos que Wanda encontró chats entre su esposo y la actriz que por estos días está en España filmando una película. Lo terrible es que en uno de ellos le expresó al jugador del PSG sus ganas de tener un encuentro a escondidas, sabiendo del popular reconocimiento del futbolista que está casado hace siete años. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la China en uno de los mensajes que descubrió Wanda. “¿Para qué?”, le respondió Icardi a dicha conversación.

Cuando Wanda escribió en su cuenta de Instagram el pasado sábado “Otra familia que te cargaste, zorra” y borró todas sus fotos junto a Mauro Icardi de las redes sociales, se pusieron a full las luces de alarma.

Desde ese momento, todos los indicios pasan por el Instagram de Wanda, que marca el ritmo de los rumores. Al parecer sus idas y vueltas responden a que hasta hace horas Icardi tenía la clave y todo lo que iba subiendo Nara, Mauro lo borraba.

Por su parte, la China negó estar involucrada en la separación a través de mensajes que sus amigos enviaron a los medios, pero de todos modos, los rumores aumentaron cuando Vicuña dejó de seguir a su ex pareja y madre de sus hijos, Magnolia y Amancio.

Así, casi de manera inmediata, Wanda Nara comenzó a seguir a Benjamín Vicuña en la misma red social, una decisión que alimentó los rumores de que la China sería realmente la tercera en discordia.