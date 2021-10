La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó en una resolución aprobada ayer en su 77 Asamblea General los asesinatos aún “impunes” de nueve periodistas ocurridos desde abril pasado por “aparentes razones relacionadas a su labor profesional”, seis en México, y uno en cada uno de estos países: Brasil, Colombia y Haití.

En un apartado bajo el título de “Impunidad”, la resolución condenó los asesinatos de Jacinto Romero Flores, Ricardo Domínguez López, Abraham Mendoza, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, todos estos en México, así como los de Eranildo Cruz, en Brasil; Marcos Efraín Montalvo, en Colombia, y Diego Charles, en Haití.

En la misma resolución, la SIP instó a los Gobiernos de estos países a cumplir con su “responsabilidad de identificar a todos los responsables de los asesinatos y las desapariciones, y aplicar las sanciones correspondientes, a fin de que no queden en la impunidad y sin justicia”.

De la misma manera, la resolución pide a las autoridades de los países que cuentan con sistemas de seguridad que garanticen mecanismos eficientes de protección para los periodistas.

Por otro lado, la SIPexhortó a 17 países el continente, incluidos Estados Unidos y Canadá, a cesar las restricciones al acceso a la información, que son “una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información”.

El llamamiento forma parte de una resolución aprobada en la Asamblea, que está dirigido a las autoridades de Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Autoridades

Durante la asamblea, la SIP también ratificó en sus cargos, por un año más, a las actuales autoridades de la entidad. A raíz de la pandemia, se optó por no realizar una renovación y mantener el esquema actual. Estas son las autoridades: Jorge Canahuati Larach (Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras), presidente; Michael Greenspon (The New York Times), vicepresidente primero; Roberto Rock (La Silla Rota, Cuidad de México, México), vicepresidente segundo; Juan Pablo Illanes (El Mercurio, Santiago, Chile), tesorero; Gabriela Vivanco (Diario La Hora, Quito, Ecuador), secretaria; Ernesto Kraiselburd (Diario EL DIA, La Plata, Argentina), presidente del Instituto de Prensa.