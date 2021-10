VIDEO. La crisis de Wanda e Icardi llegó a la "mesaza" y Juana Viale tomó postura: lo que dijo de la China Suárez

El escándalo por la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi llegó a la "mesaza" de Mirtha Legrand, pero no por ella sino por su nieta, Juana Viale, que tomó las riendas ante la ausencia de la diva. En la emisión de anoche, la conductora habló al respecto y no titubeó a la hora de tomar postura teniendo en cuenta la tercera persona involucrada en el escándalo, Eugenia "China" Suárez.

Y no es para menos. El tema del momento que acaparó toda la atención incluso por encima de otros escándalos del mundo del espectáculo y del contexto político más allá de las venideras elecciones legislativas de mediados de noviembre. De hecho, uno de los invitados a la mesa fue el político Miguel Angel Pichetto. Pero las repercusiones, lo que dejó el programa, giró alrededor del posicionamiento de Juana.

Otro figura que formó parte de la cena en la pantalla de El Trece fue Adriana Amado, quien al tocarse el tema así como a la pasada, al principio del programa, confesó ser parte del "team Wanda" en medio del lío que la empresaria mantiene con la China Suárez. “Le sigo la carrera desde antes de Maxi López, cuando intentaba ser famosa”, dijo la panelista de Otra Vuelta Más.

Juana, por su parte, dijo: “Vamos a hablar de Wanda, de la China, de Icardi que es un gran… futbolista… Justamente eso, no sabía qué…. Bueno, pero ahora no va a ni entrenar porque anda mal del corazón, pobrecito. Juana volvé, No opines”.

Y fiel a su palabra, ¡volvió! Ahí fue donde tomó partido por una de las dos. Y sorprendió a todos, porque se inclinó por la ex de su hermano y productor de su programa, Nacho Viale. "Yo soy fan de la China Suárez, también. Hermosa mujer por demás, pero muy linda”.

Al referirse a Mirtha contó que “a ella le gusta que le diga abuelita. Ella vio todos mis trabajos, en teatro, televisión, cine en todos lados, es mi fan. Ella es admirable”. Y agregó: “El trabajo es algo que se ha inculcado en mi familia, todos hemos trabajado mucho. En mi familia reconocemos mucho a mi abuelo que vino de Francia solo”.

Cuando se vino la pregunta de rigor, sobre si está en pareja, respondió que “estoy muy bien, estoy muy feliz. Pasando un buen momento de mi vida, disfrutando y con mucho trabajo y me llena de alegría poder estar así”.