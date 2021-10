Precios congelados: para empresas de capitales de EE UU, “una bomba”

Empresas de capitales estadounidenses que operan en Argentina cuestionaron fuerte ayer la reciente decisión del Gobierno de Alberto Fernández de retrotraer al 1 de octubre y congelar por tres meses los precios de alimentos y otros productos de consumo masivo.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó en un comunicado su “preocupación frente a recetas artificiales para el control de la escalada inflacionaria”.

El pasado martes, la Secretaría de Comercio Interior de Argentina, tras lograr un consenso parcial con productores de alimentos, decidió congelar por tres meses los precios de casi 1.500 productos de consumo masivo para poner un freno a la inflación, uno de los principales problemas macroeconómicos del país.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, la persistente alta inflación en Argentina creció en septiembre pasado el 52,5 por ciento interanual y acumuló en los nueve primeros meses del año un alza del 37 por ciento.

En particular, para el conjunto de alimentos y bebidas, se registró en septiembre un aumento interanual del 53,4por ciento y un alza acumulada en lo que va del año del 36,6 por ciento.

Para las empresas de capital estadounidense, la medida adoptada la semana pasada no colabora en la lucha contra la inflación, sino que, por el contrario, podría transformarse en una “bomba de tiempo” que provoque que el “arrastre futuro sea de un mayor nivel de precios cuando la medida termine”.

Las compañías dijeron que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta en el diálogo mantenido la semana pasada con la Secretaría de Comercio Interior y criticaron “la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo equitativo y adecuada a la realidad de las empresas”.

“En reiteradas oportunidades AmCham ha señalado los riesgos que se plantean con este tipo de políticas: imposibilitan generar nuevos empleos, limitan las nuevas inversiones, y se crea un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible”, indica el comunicado.

“En situaciones normales, pero más aun en esta crisis pandémica, la industria de alimentos, bebidas, higiene y consumo masivo en general es una locomotora de desarrollo para cualquier plan de reactivación que prevea la dirigencia política. Pero nos apena decir que a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas (las mismas no fueron tenidas en cuenta o en el mejor de los casos correcciones parciales fueron introducidas. Ejemplo de esto es que muchos de los precios incluidos en el anexo de la resolución no corresponden a los vigentes al 1ro de octubre del 2021, siendo inferiores de hasta más del 50% del valor actual), no fue considerado aun el pedido de generar un espacio de intercambio que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores o empresas y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, agregó la AmCham.

Y advierten: “El hilo siempre se corta por lo más delgado, las damnificadas volverán a ser las más de 185.000 Pymes, para quienes el daño en la aplicación de la resolución, puede ser su supervivencia o el cierre definitivo”.

controles extendidos

Mientras, la Secretaría de Comercio Interior avanzó ayer con representantes de las provincias y las asociaciones de consumidores en la coordinación de la campaña de control para garantizar el cumplimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de 1.432 productos de consumo masivo. Su titular, Roberto Feletti, busca garantizar el cumplimiento de la nueva canasta ampliada, dentro del programa Más Precios Cuidados.