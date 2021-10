Berni lanzó duras críticas contra Aníbal Fernández

Apenas dos mensajes de Twitter le bastaron a Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, para tachar de “soberbio” a su par nacional, Aníbal Fernández y, de paso, rematar echándole sal a la herida de la derrota oficialista en las PASO: “Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión”, le recordó.

La serie de mensajes -que amenaza con reeditar las acaloradas disputas que el funcionario de Axel Kicillof mantuvo con la exministra de Seguridad, Sabina Frederic- fueron en respuesta a una frase del exinterventor de Río Turbio: “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”, había declarado Fernández. Aludía de esa manera a diferencias por el conflicto mapuche en Río Negro, después de que el ministro bonaerense reclamara el envío de tropas a la Patagonia y calificara los incidentes allí producidos como actos de “terrorismo”.

“Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal”, retrucó Berni en clave irónica y cerró ese primer mensaje: “Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”.

La réplica no quedó ahí. En un segundo mensaje, el encargado de velar por la seguridad de los bonaerenses continuó: “Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto”, para luego arremeter con algo que todavía duele en las entrañas del oficialismo: “Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?”. Una clara referencia al escándalo que semanas atrás, también por redes sociales, protagonizó Fernández con el dibujante Nik y que le valió una denuncia por amenazas.

Tensión latente

Los cortocircuitos por el conflicto mapuche en la Patagonia, como se dijo, vienen a renovar las diferencias que Berni mantiene desde hace un tiempo con el rumbo de la gestión del Frente de Todos. Y que acaso exceden nombres propios como los de Sabina Frederic antes o el de Aníbal Fernández (del que incluso se considera amigo) ahora.

Tal como ha consignado este diario, los principales enfrentamientos del funcionario provincial son con Máximo Kirchner y con el flamante jefe de Gabinete de Kicillof, Martín Insaurralde. Es una puja política que hizo eclosión allá por julio, en el cierre de listas de candidatos de la coalición gobernante, cuando el funcionario quiso presentar su propia nómina de legisladores por la Segunda sección electoral, donde busca hacer pie. Pero La Cámpora -la agrupación que lidera el hijo de Cristina Kirchner, paradójicamente el principal sostén de Berni dentro del oficialismo- terminó por bloquear esa intención.

La tensión no se aplacó ni con la inclusión de la esposa de Berni, Agustina Propato, como aspirante a diputada nacional. Y la derrota electoral del oficialismo en las PASO (que ayer el funcionario provincial se encargó de recordarle por Twitter a Aníbal Fernández) terminó por consolidar la postura crítica del ministro a la marcha del gobierno nacional. Ayer participó de esos cuestionamientos nada menos que al propio Presidente y a su par de Seguridad nacional.

Síntoma de ese malestar, y en medio de la ola de inseguridad que avanza sobre el Conurbano, en el propio Berni se ha encargado de alimentar los rumores de renuncia que desde hace un tiempo lo circundan. Por ahora, y pese a los enfrentamientos internos que lo tienen como protagonista, sigue resistiendo al frente de la Seguridad provincial. Un cargo para el que cuenta con el respaldo del Gobernador, que en una entrevista reciente con EL DIA lo destacó: “Berni es un buen ministro, está haciendo su tarea y yo no le he pedido la renuncia”.