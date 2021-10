Por una multimillonaria estafa, le apuntan a los controles del Central

El presidente de una transportadora de caudales preso; dos empresas reconocidas en el mundo y en nuestro país como Mc Donald’s y Banco Galicia supuestamente estafadas por una suma que asciende a más de 1.000 millones de pesos, entre moneda nacional, dólares, euros y reales; y las miradas de la investigación que cursa en un juzgado nacional en lo criminal y correccional por los que consideran “laxos” controles del Banco Central de la República Argentina para darle licencia a compañías de seguridad y vigilancia que incursionan -e incursionaron- en el delicado mundo de transportar dinero ajeno en camiones blindados.

Todo esto forma parte de una causa que tramita ante la Justicia nacional en lo criminal y correccional y que pudo constatar en exclusiva EL DIA de fuentes tribunalicias, en la cual ambos casos se unieron a través de un hilo conductor que surgió rápidamente en la pesquisa: la empresa transportadora era la misma, CODECOP, y su presidente (ahora ex según declaró en Tribunales) de apenas 32 años, Lucas Daniel Zeballos, quedó detenido bajo la figura de supuesta “defraudación por retención indebida” de dinero en perjuicio de Arcos Dorados Argentina S.A (Mc Donald’s) y Banco Galicia.

El expediente dice que la empresa CODECOP, ahora suspendida por la Justicia, defraudó en cientos de millones a Mc Donald’s y al Banco de Galicia con su transportadora de caudales, y que es el BCRA el que tiene la facultad de habilitar a las empresas transportadoras de caudales, pese a que, a raíz de la investigación, surgieron en Tribunales cuestionamientos acerca del estándar que usa para habilitar ese servicio, y apuntan a que desde hace pocos años la habilitación se tornó tan “laxa”, bajando los requisitos para prestar servicios tan delicados. Curiosamente CODECOP, a pesar de estar clausurada por este incidente desde el viernes 22 de este mes, seguía estando habilitada por el Banco Central para operar, indicó una fuente judicial a este medio.

Según se desprende del expediente, la operatoria consistía en transportar caudales y depositarlos donde las empresas contratantes lo pidieran en un plazo máximo de 48 horas. La Justicia determinó que eso no ocurrió en los dos casos que se mencionan, por eso Banco Galicia le reclama a CODECOP “las sumas de $371.169.970, más otras sumas en divisas en moneda extranjera de U$S 1.235.760 y €42.000 que no fueron halladas en ninguna de las instalaciones de la empresa, ni en sus oficinas ni demás domicilios vinculados, desconociéndose el destino de las mismas hasta el momento”. En tanto que se le imputa a Zeballos “el delito de defraudación por retención indebida en perjuicio de Arcos Dorados Argentina S.A., por las sumas confiadas de al menos $642.769.056,50, más 37.117,85 euros y 124.469,91 reales. Dichos fondos fueron entregados por ADASA a CODECOP S.A. para que sean trasladados, recontados, atesorados y eventualmente depositados en el término de 48 horas. Conforme se relató en la mentada denuncia”, dice el expediente de la causa judicial.

“A partir del mes de julio de este año, la firma CODECOP S.A., comenzó a incumplir con los plazos estipulados –demorando entre 12 y 15 días-, que con el tiempo se tornó cada vez más excesivo, y el 6 de octubre pasado la empresa Arcos Dorados Argentina SA. efectuó una intimación por acta notarial en las oficinas en donde se encuentra la sede social de CODECOP, ocasión en la que se la intimó a que en el plazo de 72 horas diera cumplimiento a lo requerido... y se dispuso en forma preventiva la inmediata clausura de las cuatro plantas que opera la firma CODECOP S.A.”, señala el expediente.