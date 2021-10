¡Bombazo! Flor Vigna y Luciano Castro a los besos en el gimnasio

Nadie lo tenía previsto, pero hoy se conoció que Flor Vinga y Luciano Castro estuvieron a los besos en un gimnasio de una localidad del conurbano Norte y ya se habla de uno de los romances del año.

La novedad sacudió al mundo del espectáculo, en donde dicen que es la pareja menos esperada. Y, en verdad, no estaba en el radar de nadie. Pero, al parecer, ellos están felices y no lo ocultan en público, al menos eso se desprende de lo que mostraron en el gym.

"Ella entrenaba en ese lugar y él se anotó. Después estuvieron a los besos, adelante de todos los que estaban ahí. Tengo dos testigos que me lo confirmaron, ellos no lo dijeron pero tampoco lo ocultan", reveló Maite Peñoñori este martes en "Los Ángeles de la Mañana" por El Trece.

En medio del revuelo, Pía Shaw consultó con Sabrina Rojas, la ex de Castro. "Me dijo que no tenía ni idea de esto pero que tampoco iba a opinar", deslizó.

En las redes sociales el dato pegó fuerte y algunos hasta se animaron a hablar de lo que sería "la pareja del verano".