María Bertarelli, estudiante de La Legión y con ansías de un futuro prometedor: "Hay que darle más oportunidades a los jóvenes"

María Bertarelli es una de las abanderadas de La Legión y cursa en 6º 6ª del turno mañana. Consciente de que la pandemia la tomó mejor parada, destaca que no todos tuvieron la misma posibilidad, incluso dentro de su curso.

Con una sonrisa tímida y por momentos sonrojada, recibió al diario El Día en su casa. Lo primero que advirtió es que por sus venas corre sangre pincharrata: “De Estudiantes toda la vida, me encanta ir a la cancha”. Durante los fines de semana, cuando se presenta la oportunidad, va a ver al club de sus amores pero en la semana las responsabilidades están a la orden del día.

Sobre el colegio que la recibe todas las mañanas y que la verá dar el paso hacia la profesionalidad contesta con seguridad: “Creo que mi colegio es uno de los que mejor parado está en la ciudad y a comparación de otras escuelas. Si no tenes herramientas o computadores, ellos te prestan”.

Sus orientaciones educativas fueron variando a medida que se informaba más. Pasó de ser una estudiante de escuela técnica a una de educación media con orientación en Educación Física y por último, a protocolo y ceremonial. La organización de eventos y afines es el rubro al que se quiere dedicar en un futuro.

María responde con firmeza que considera que en el colegio le enseñan “todo lo necesario para ser parte de la sociedad”. Su materia favorita tiene que ver con su manera de ser. En educación física puede expresar toda esa inquietud que le nace desde el fondo de su corazón.

La estudiante platense comenta haber encontrado un grupo de compañeros en los que se siente identificada: “En mi curso somos muy compañeros y nos va bien a todos. Nos apoyamos un montón”. Al momento de revelar cuáles son las claves para llegar a ser abanderado, relata: “Hay que ser muy responsable, constante y ante todo buen compañero”.

María es una convencida de que el estudio es la forma de salir adelante. “Para mí es muy importante estar formado para el futuro. A los chicos desanimados les diría que estudien, aunque cueste”, asegura. La pandemia fue un obstáculo para aquellos alumnos que no contaban con todas las herramientas necesarias para la virtualidad. Ella es consciente de esta realidad y no la esquiva: “Para mi no fue tan difícil porque tengo los recursos pero para varios de mis compañeros, sí”.

El paso a la vida universitaria es muy importante. Desde ese momento todo lo que aprenda será parte de su vida adulta y, a su corta edad, opina sobre cómo ve a Argentina dentro de algunos años: “Si no cambia el sistema, mal. Yo le daría más oportunidades a los jóvenes después del secundario, a quienes quieren progresar y emprender”.

El fenómeno de los jóvenes que abandonan el país por sentir que ya no les da oportunidades la salpica inevitablemente. Pero una vez más la claridad en sus pensamientos sale a la luz: “Me iría a vivir a España, pero solo unos meses. No dejaría para siempre mi país, me dolería un montón”.