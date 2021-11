Dos efectivos admitieron haber disparado

Horas después de la declaración indagatoria a la que se sometieron los tres agentes de una brigada de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acusados de acribillar a Lucas González (17), familiares y amigos del adolescente marcharon frente a los Tribunales porteños. “Mi hijo no era ningún delincuente. Mi hijo era una criatura. Lo único que soñaba era llegar a primera para comprarme una casa. No saben lo difícil que es buscarlo en mi casa y no encontrarlo”, dijo entre llantos Cintia López, la madre del chico.

En tanto, dos de los tres efectivos imputados por el asesinato, admitieron ante la Justicia haber disparado sus armas contra el auto en el que viajaban los cuatro amigos.

Según consta en la causa, los acusados admitieron haberse bajado del auto Nissan Tiida de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 al grito de “policía” y con los chalecos identificatorios puestos. Asimismo, añadieron que hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces intermitentes azules porque “no funcionaban”.

El inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas pasaron la noche del domingo en una celda de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. A las 7 de la mañana los trasladaron a los tribunales y una hora y media más tarde se presentaron ante el requerimiento del juez Martín Del Viso.

Los tres están acusados de los delitos de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía de Lucas González, la tentativa de ese mismo delito contra los otros tres adolescentes, más privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica”.

Fuentes judiciales indicaron que ninguno de ellos aceptó responder preguntas, aunque realizaron un extenso y pormenorizado relato de cómo ocurrieron los hechos. Los voceros agregaron que Isassi y Nievas “quebraron en llanto en reiteradas oportunidades” mientras explicaban las circunstancias del episodio en el que murió González.

El testimonio precisa que la unidad trabajaba en la villa 21-24 en el marco de una investigación ordenada por la fiscalía 20 de la CABA, vinculada a la venta de estupefacientes y que tenían “como objetivo” un domicilio al cual venían controlando porque se sospechaba que era un búnker de drogas.

Fue entonces cuando advirtieron el automóvil Volkswagen Suran azul en el que se movilizaban los cuatro adolescentes, según refirieron, “en actitud sospechosa”.

“Negaron haber realizado una persecución y dijeron que se pusieron los chalecos, les hicieron sonar la sirena para que detengan su marcha y que bajaron al grito de ‘policía’”, explicó una fuente de la investigación, quien agregó que “el jefe de la brigada era Isassi, quien era la persona en dar las instrucciones a los otros dos”.

En ese momento, según coincidieron, la Suran arrancó para evitar la identificación y ante esa situación, se sintieron en peligro y, por eso, dispararon.

Los sobrevivientes, todos de 17 años, se entrevistaron primero con personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), dependiente del Ministerio Público, y luego declararon de manera virtual ante los fiscales. Ratificaron todo lo dicho.