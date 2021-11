Prat Gay dijo que no hay un plan ni ve crecimiento

El ex ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, dijo que los datos de actividad económica que se conocieron esta semana y que muestran que la economía superó el nivel al que estaba antes de la pandemia son sólo una recuperación. También se refirió al récord del riesgo país desde la reestructuración de deuda y aseguró que el mercado y la sociedad no confían en la política cambiaria y monetaria del Gobierno.

“No se puede hablar de un crecimiento todavía”, dijo el economista en declaraciones a Radio Mitre.

En cuanto al contexto cambiario y financiero, en el que el riesgo país alcanzó un nuevo valor máximo tras la reestructuración de deuda del año pasado, el ex funcionario argumentó que la falta de un plan económico es la base de una desconfianza que hace caer a bonos y acciones argentinas.

“La desconfianza persiste. Alberto Fernández se gastó tanto el cartucho de la confianza que ya no le creen y eso se ve en confianza del consumidor y otras variables. Y el mercado pone el termómetro en las reservas del BCRA para ordenar una política cambiaria que ya no se sostiene”, comentó.