¡Bomba! En vivo y entre lágrimas, Seba Domínguez le dijo chau a ESPN: trabajará con Crespo

Durante esta jornada Sebastián Domínguez decidió ponerle punto y aparte a su carrera televisiva para regresar al terreno que más le gusta: los campos de juego. Tras unos cuantos años en ESPN, donde integró varios programas y comentó una enorme cantidad de partidos, el exfutbolista anunció que será ayudante de campo de Hernan Crespo.

El anuncio lo hizo apenas empezó ESPN F90 (ciclo que conduce Sebastián Vignolo) y lo hizo con la emoción a flor de piel. Domínguez se sumará al equipo de Crespo, quien actualmente se encuentra sin club y está en la órbita de varios, entre ellos San Lorenzo y River si es que se va Marcelo Gallardo.

Entre lágrimas, comentó: "Dejo el programa, fui convocado y me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y acepté. Tenía que ser algo así para verme lejos de este lugar. Tiene un estilo y un mensaje que es por lo que peleo. Yo nunca me preparé para estar acá y siento que aprendí mucho porque me llevo cosas que yo no conocía".

Rápidamente, y tras el anuncio, las redes sociales comenzaron a especular acerca del futuro de Sebastián Domínguez. Es que Crespo se encuentra sin equipo luego de haber protagonizado un flojo papel en Sao Paulo (Brasil). Justamente, su nombre suena en tres equipos grandes del fútbol argentino.