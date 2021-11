Zuqui: “Quedan dos finales más para lograr el objetivo”

Estudiantes atraviesa un gran momento de cara al cierre de la actual Liga Profesional, y son varios los puntos altos en los dirigidos por Ricardo Zielinski de cara al Clásico del próximo domingo.

Leandro Díaz y Gustavo Del Prete se han transformado en una dupla ofensiva que mete miedo. Y no solo por la cuota de gol de los últimos encuentros, sino porque se entienden y saben lo que el otro puede aportar, por lo que se buscan constantemente.

En el fondo, Agustín Rogel y Fabián Noguera han recuperado solidez y seguridad tras la baja de Corcho Rodríguez por lesión, y aparecen nuevamente como la sociedad defensiva que mostraron el certamen previo, cuando el uruguayo era una incógnita.

“Estoy contento y feliz porque estoy en un Club que me gusta. Disfruto mucho el día a día”

Leonardo Godoy, otro omnipresente, es una constante en el lateral derecho, mientras que en el izquierdo, Nicolás Pasquini y Matías Aguirregaray alternan titularidad y suplencia junto con buenas y malas presentaciones.

El la línea de volantes, Manuel Castro intenta sumar minutos para recuperar su mejor versión, en tanto que Matías Pellegrini sigue dando pasos hacia adelante para parecerse a aquel de su primer ciclo, lo que tantos elogios le valió.

Sin embargo, el hombre clave del Pincha está el medio, sitio donde, desde el equilibrio, se ganan los partidos importantes.

Y es que el momento de Fernando Zuqui en el equipo, quizás sin tantos flashes como sus compañeros, les permite a los demás sobresalir para poder ser todos parte de un colectivo que sueña con la clasificación a la Copa Libertadores, algo que está cerca.

- Ustedes siempre dijeron que querían jugar una Copa. Dejaron en claro que la que quieren es la Libertadores...

- Nosotros queremos entrar a la Copa Libertadores. Sabemos que es difícil y que hay muy buenos equipos en el fútbol argentino. Hay mucha competencia. Y creo que de eso se trata, de jugar de igual a igual cada partido. Como lo remarco mil veces hasta el cansancio: estoy orgulloso del equipo y del plantel, que nunca baja los brazos. Eso hace que todos los partidos los peleemos. Hay veces que se dan los resultados y veces que no porque jugás contra un equipo que también quiere ganar.

- Es tu mejor momento en Estudiantes. Se te nota feliz, patrón en la mitad de la cancha, ¿imaginabas esto cuando volviste del paso por Turquía?

- Contento, no lo voy a negar. Estoy contento y feliz porque estoy en el Club que me gusta. Disfruto el día a día. Y creo que eso hace que uno lo disfrute. Después, obviamente que estoy muy contento con el grupo de trabajo que tenemos. No es fácil entrar a una Copa Libertadores. Hoy estamos acercándonos a ese objetivo. Y creo que estamos cerca de lograrlo. Nos merecemos estar en este momento. Nos quedan dos finales para lograr el objetivo.

- Necesitaban ganar el partido con Vélez para llegar al Clásico como querían...

- Cada partido es una final para nosotros, como los dos anteriores. Cada partido de este torneo fue importante porque queremos clasificar a la Libertadores. Con Vélez fue uno de esos, en el cual quisimos buscar los tres puntos desde el primer minuto para estar más cerca de ese objetivo.

- ¿Fue difícil enterarse pocas horas antes lo de Kociubinski, que era quien iba a jugar al lado tuyo?

- Sí. Nos enteramos unas horas antes del partido. Pero esto tiene el fútbol, que cuando no está un compañero, entra otro y lo hace de buena forma. Somos un gran grupo de trabajo, donde al que le toca da el ciento por ciento. Eso hace que la competencia interna sea así. A todos los chicos a los que les toca jugar, a los que están en el banco e ingresan; todos lo han hecho de gran forma. De eso se trata un plantel. Y tenemos un gran grupo.

SUS CINCO ASISTENCIAS

En lo que va del certamen, Fernando Zuqui suma cinco asistencias, estadística que varios compañeros agradecen y remarcan cada vez que pueden.

La primera llegó en la derrota 4 a 2 ante Newell´s en Rosario, con una habilitación a Manuel Castro. La segunda fue la fecha siguiente, con una pelota parada en la que se conectó con Fabián Noguera para el segundo de la goleada 4 a 0 ante Arsenal en el Jorge Luis Hirschi. La fórmula se repitió ante Boca, para el importante 1 a 0 en UNO. La cuarta llegó en Santa Fe, otra vez desde la pelota parada. Tiro libre desde la derecha y aparición de Gustavo Del Prete por el segundo palo para el 2 a 0 ante el Tatengue. La quinta y última, por ahora, con otra gran conexión con Tuti, para el 2 a 0 de lo que terminaría siendo goleada 4 a 1 ante el Globo.