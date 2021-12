Spotify Wrapped 2021: cómo saber cuales son los artistas más escuchados del año

Spotify Wrapped 2021 ya está disponible como cada año, el primer día de diciembre. A medida que corre el último mes del año, los usuarios de la plataforma se suman a consultar cuáles fueron los artistas más escuchados por ellos y por todos los que integran la comunidad.

Además de saber cuáles fueron los artistas o las canciones más escuchadas, se podrá consultar sobre los podcast más populares. Un detalle de esta nueva entrega es que la lista estará disponible durante todo el 2022.

Para conocer las estadísticas personales, los usuarios deberán acceder a la aplicación, que sugerirá a través de una publicidad conocer a los más escuchados. De no encontrar el anuncio, se podrá acceder por medio del link de las redes sociales a la Wrapped.

A nivel mundial y con 9.100 millones de reproducciones, Bad Bunny es el artista más escuchado y lo sigue Taylor Swift, que también es la mujer más elegida por los usuarios. Las canciones más escuchadas de este año son “Drivers License” de Olivia Rodrigo y “Montero” de Lil Nas X para la película “Call Me By Your Name”.

Lo más buscado de Argentina

En el país, los artistas más escuchados del mundo fueron Duki en primer lugar, seguido de Bad Bunny, Rauw Alejandro, María Becerra y Myke Towers. Si de artistas nacionales se habla, la lista de los primeros cinco está integrada por: Duki, María Becerra, Bizarrap, L-Gante y Tini Stoessel.