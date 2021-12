Suben los contagios en Argentina: reportan 4.555 casos, la cifra más alta de los últimos 100 días

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 4.555 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estos registros, suman 5.366.522 casos desde que comenzó la pandemia. Además, se registraron 34 nuevas muertes de pacientes con coronavirus lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 116.826.

Se trata de la cifra más alta desde el 9 de septiembre pasado, cuando se habían informado 3.661 contagios en ese día.

En cuanto al AMBA, en la provincia de Buenos Aires se detectaron 1.881 contagios y en la Ciudad de Buenos Aires, 851 casos positivos.

Cabe señalar que en el día fueron realizados 52.869 tests y desde el inicio del brote se practicaron 26.776.841 pruebas diagnósticas​para esta enfermedad.

Hay por el momento 739 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 35.3 por ciento a nivel nacional y en un 38.0 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta por Ómicron

Córdoba se encuentra en alerta por un posible brote de la variante Ómicron de coronavirus en fiestas de egresados ​​y desde el Ministerio de Salud provincial estimaron que ascienden a 90 los casos.

"Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron", adelantó Diego Cardozo, ministro de Salud provincial.

En las ciudades de Colonia Caroya y Jesús María se conocieron los primeros casos de la variante. Correspondieron a un viajero procedente de Dubai y a contactos estrechos.