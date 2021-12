Dicen que por ahora no faltará nafta en la Región

En las últimas horas surgió la versión de que podría haber desabastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio. Sin embargo, desde la Federación de Entidades de Combustibles se aclaró que eso no sucederá en esta región, ni en la Costa Atlántica.

La alarma se encendió cuando varias entidades que nuclean a empresarios del sector de los combustibles advirtieron que podría haber faltante durante las fiestas de Fin de Año.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la república Argentina, FECRA, CEGNC y AES fueron las entidades que expresaron su preocupación porque escasea el combustible en pequeñas regiones del país.

Sin embargo, desde la Federación de Entidades de Combustibles (FEC) comunicaron que en la Región no habrá problemas con el abastecimiento y que sí puede darse en las estaciones de servicio de frontera y en las denominadas “blancas” o sin bandera.

Su titular, Julio Alonso, afirmó que “la falta en esos lugares es porque el precio del combustible en Argentina está retraído un 20 por ciento y ahora que se reactivó el tránsito en los pasos fronterizos, desde los países limítrofes cruzan y vacían los tanques”.

“Una estación de servicio que vendía 5 mil litros por día pasó a vender 30 mil litros y no hay camión que pueda resolver ese problema”, señaló en declaraciones.

Alonso explicó que se registraron “problemas de abastecimiento en las estaciones de servicio blancas porque las petroleras no tienen ningún tipo de compromiso. Eso se rige por la ley de oferta y demanda”.

Además indicó que en una reunión con el Gobierno “les informamos que el precio de los combustibles debe estar un 20 por ciento más arriba, pero no se lo tocó. No aumentó el combustible e igual la inflación fue de más del 50 por ciento”, y precisó que “los combustibles no van a aumentar en diciembre. Creo que será en enero cuando estamos todos distraídos. Las petroleras y los expendedores lo necesitamos”.

El dirigente insistió en que esos rumores siempre circulan en diciembre y surgen de cámaras que representan “a dos o tres provincias”.

“No quieren darle aumento a obreros de estaciones de servicios y buscan estirar los plazos”, agregó Alonso.

En relación a la faltante en las estaciones de servicio de la frontera, el titular de la FEC sostuvo que está vinculado al valor de la nafta en los países limítrofes. “En Uruguay está 300 pesos el litro y acá a 95 pesos. La estaciones cercanas a la frontera venden seis veces más ahora y no se las puede abastecer”, apuntó.

Alonso insistió en que no se puede tener el precio de los combustibles “regalados”, con relación a los precios internacionales.

En esa línea , se comunicó que lo que necesita el sector es un 20 por ciento.

“Un funcionario nos dijo que no va a faltar el combustible”, dejó en claro el dirigente.