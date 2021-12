Fuerte cruce entre Fernando Iglesias y la diputada que se pasó al Frente de Todos

La repentina salida de Juntos por el Cambio de la diputada bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui y se incorporación al Frente de Todos sigue siendo materia de discusión. Y anoche, la propia protagonista tuvo un fuerte cruce con el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias.

Sánchez Jáuregui, quien con su pase le dio al oficialismo la primera minoría en la Cámara de Diputados provincial, defendió su decisión argumentando que había sido electa por Juntos por el Cambio debido a que su espacio, Partido Fe, fue parte de esa coalición opositora aunque, según aseguró, desde 2019 venía desempeñándose como un unibloque.

"En la campaña anterior el Partido Fe decidió formar parte del Frente de Todos" de manera que "acompañando la decisión de mi espacio político es que di este paso", justificó.

Tras ese salto, nada menos que de la oposición al oficialismo, Sánchez Jáuregui dijo haber sido víctima de amenazas y hostigamientos, contra ella y su familia, y responsabilizó a Christian Ritondo y Patricia Bullrich. Luego de decir que no se considera una "traidora" porque mantiene "los principios que como peronista tengo", la legisladora se descargó contra la coalición opositora que hasta hace unos días integraba. "Fue una gran decepción, no éramos considerados, no formábamos parte de la mesa de decisión, éramos ninguneados", sostuvo.

A su turno, Iglesias dijo que le parecía "una enormidad" adjudicarle las agresiones que Sánchez Jáuregui denunció a Juntos por el Cambio. "Con toda razón protestamos por quienes son elegidos por un partido y se dan vuelta y pasan al partido opuesto. Uno no puede tener los valores de la República, los valores de la lucha contra la corrupción y al otro día pasarse al Frente de Todos, aquí se debe una renuncia", consideró.

Y continuó: "Diputada, acá nadie cuestiona que usted puede decir `yo no quiero formar parte de esta agrupación política porque considero que ha traicionado´. Me parece una acusación falsa e injusta, pero usted tiene derecho. Renuncie a su banca y se va a otro lado".

"No voy a renunciar. El Partido Fe puso su gente, lo convocaron porque llevó un caudal de votos del peronismo que ustedes no tenían. Nos convocan y después nos dejaron afuera de las decisiones", volvió a cuestionar Sánchez Jáuregui, a lo que Iglesias replicó, también como una autocrítica: "Tenemos esa obsesión de la pata peronista. Lo he dicho 80 veces, me parece muy bien, son bienvenidos, pero esto no es el PJ. Estemos atentos a las incorporaciones irresponsables y las obsesiones con determinados esquemas de poder que han fracaso históricamente".