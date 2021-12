El periodista Sebastián Domenech pidió volver a ver a sus hijos y un juez lo obligó a borrar la publicación

Sebastián Domenech protagoniza un calvario desde hace seis años, momento en que cortó vínculo con sus hijos mellizos, producto de su primer matrimonio. Los niños, según contó el periodista, no lo ven, no tienen comunicación ni con él ni con su familia y no asistieron a clases este año.

Desesperado y ya sin saber a dónde recurrir, el comunicador compartió su historia en las redes sociales durante la tarde del pasado viernes. Sin embargo, ayer la Justicia intervino para exigirle que borrara el posteo.

Pese a la decisión de la jueza a cargo, Domenech afirmó que “no bajaré los brazos” para esperar a que regresen a su lado sus mellizos. Nuevamente por medio de las redes sociales contó cómo seguirá a partir de este momento y compartió decenas de testimonios de personas en su misma situación.

Ana Paula Garona Dupuis es la jueza a cargo y titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 87. El periodista argentino declaró que tiene dos audios en su poder que podrían explicar claramente por qué hace seis años que no puede tener a sus hijos al lado.

Además de lamentar el hecho de ser silenciado judicialmente, agregó que debería haber más herramientas para que gente que atraviesa una situación así, sin distinción de género, sepa cómo actuar. Mientras tanto, los menores que hoy tienen 11 años crecen sin ver a su padre.

En el primer comunicado de Sebastián reveló que carga con una “falsa denuncia” que le valió una medida cautelar provisoria que aún sigue vigente. A lo largo de estos seis años se pudo acercar a sus mellizos y protagonizar actos escolares pero siempre escondido o intentando no llamar la atención, para no exponerlos a una situación dramática.