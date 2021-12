VIDEO.- Piedras, agua y caos vehicular por una tensa protesta frente a la Municipalidad

Una protesta en 11 entre 51 y 53, frente a la Municipalidad, genera este mediodía tensión en la zona, a la vez que por el corte de calle que realizan los manifestantes se produce caos vehicular.

Las personas allí apostadas se identifican como vecinos del barrio Puente de Fierro y del barrio Evita, quienes le reclaman a las autoridades comunales un plan de urbanización, con mejora de calles, agua potable y ayuda a comedores de la zona. Además piden la asistencia para dos familias que a fines de noviembre perdieron todo en un incendio.

Según pudo saber este diario por parte de ocasionales testigos, en un momento volaron piedras que fueron respondidas con agua por parte del cordón de policías de Infantería que custodiaba el palacio municipal. Además en la entrada trasera a la muni también hubo quema de gomas y paredes pintadas.

Leticia Vargas, vocera de los vecinos del barrio Puente de Fierro, le dijo a EL DIA que "ya estuvimos hace un mes, por la asistencia a los comedores comunitarios, por las calles y porque no teneos agua potable ya que el camión de Absa no puede entrar por cómo están las calles". Según contó, "tiraron un poco de piedritas sobre calle 29 el día anterior a las elecciones, como si nos hicieran creer que iban a gobernar para el pueblo. Después no aparecieron más".

La mujer manifestó que si bien tuvieron una reunión días atrás "no quedó en la nada", al tiempo que resaltó que en "30 y 93, bien al fondo del barrio, se incendiaron dos casas y no brindaron ninguna clase de asistencia. Fuimos a la delegación, pedimos ayuda y no les dieron ni ropa. Las vecinas están viviendo allí cuidando sus terrenos pero en una situación precaria".

Sobre los incidentes Vargas dijo que "nos tiraron con agua a presión, con mangueras, y eso generó todo este descontento. No nos dan respuestas y encima nos atacan. Nos amenazan con que nos van a sacar a los balazos. Terminan siendo más provocadores ellos, que no nos dan respuesta".